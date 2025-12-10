दिनेश कार्तिक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस टीम ने बनाया अपना बैटिंग कोच, RCB के रह चुके हैं मेंटर

दिनेश कार्तिक (फोटो- IPL)
Dinesh Karthik Become Batting Coach: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें लंदन स्पिरिट ने अपना मेंटर और बैटिंग कोच नियुक्त किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएस से संन्यास लेने के बाद दिनेश कार्तिक ने RCB के साथ मेंटर के तौर पर काम किया था। बुधवार को उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (England Cricket Board) द्वारा संचालित 'द हंड्रेड' (The Hundred) की फ्रेंचाइजी लंदन स्पिरिट ने अपना मेंटर और बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है।
लंदन स्पिरिट के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट ने कहा, "लंदन स्पिरिट में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। वह हमारे खेल में सचमुच एक अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। शॉर्ट-फॉर्मेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका लंबा अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती होगा। उनके साथ काम करना भी बहुत मजेदार है। वह हर काम जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह के साथ करते हैं। खेल में बड़ा कद रखने वाले इंसान को अपने साथ जोड़ना एक संकेत है कि हम अपनी टीम को अच्छा सपोर्ट देने को महत्व देते हैं।"
दिनेश कार्तिक ने कहा, "यह मेरे लिए रोमांचक समय है। मैं सच में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित था। लॉर्ड्स में काम करते हुए इंग्लैंड की गर्मियों में समय बिताना एक सपने के सच होने जैसा है। यह वो ग्राउंड है जहां मैंने भारत के लिए डेब्यू किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। लॉर्ड्स मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अगले साल स्क्वाड को एक साथ आते देखने और कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों के साथ काम करने का इंतजार नहीं कर सकता।"
दिनेश कार्तिक के कोचिंग करियर की शुरुआत आईपीएल 2025 में हुई, जहां उन्होंने RCB के लिए मेंटर के रूप में काम किया। उनका पहला सीजन यादगार रहा और आरसीबी ने पहली बार खिताब जीता। भारत के लिए 94 वनडे, 60 टी20 और 26 टेस्ट खेलने वाले कार्तिक ने आईपीएल में 257 मैच खेले।
