दिनेश कार्तिक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस टीम ने बनाया अपना बैटिंग कोच, RCB के रह चुके हैं मेंटर

लंदन स्पिरिट के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट ने कहा, "लंदन स्पिरिट में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। वह हमारे खेल में सचमुच एक अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। शॉर्ट-फॉर्मेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका लंबा अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती होगा। उनके साथ काम करना भी बहुत मजेदार है। वह हर काम जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह के साथ करते हैं। खेल में बड़ा कद रखने वाले इंसान को अपने साथ जोड़ना एक संकेत है कि हम अपनी टीम को अच्छा सपोर्ट देने को महत्व देते हैं।"