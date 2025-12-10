10 दिसंबर 2025,

बुधवार

IPL ऑक्शन में सबसे पहले लगेगी पृथ्वी शॉ और सरफराज की बोली! जानें क्या है आईपीएल का यह नियम

IPL Auction 2026: आईपीएल 2026 के ऑक्शन की लिस्ट अब आ चुकी है। इस लिस्ट में पहले सेट में पृथ्वी शॉ और सरफराज खान शामिल हैं, जो पिछले सीजन में अनसोल्ड रहे थे। यह लिस्ट ऑक्शन के एक खास नियम के तहत बनती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 10, 2025

Prithvi Shaw and Saarafraz khan

पृथ्वी शॉ और सरफराज खान (फोटो सोर्स- IANS, एक्‍स@/sarfarazkhan977) )

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के लिए ऑक्शन अबू धाबी में 16 दिसंबर को होने वाला है। इस ऑक्शन के लिए निलाम होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है। यह ऑक्शन इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि कई बड़े नाम इसमें मिसिंग हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसी, मोईन अली आदि। इस ऑक्शन के पहले सेट की लिस्ट में 2 करोड़ बेस प्राइस के वेंकटेश अय्यर और लियम लिविंगस्टन नहीं हैं, बल्कि 75 लाख बेस प्राइस के पृथ्वी शॉ और सरफराज खान शामिल हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी साल 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। दरअसल यह आईपीएल ऑक्शन के एक खास नियम की वजह से होता है।

क्या कहता है यह नियम

आईपीएल के मेगा ऑक्शन में पहला सेट हमेशा मार्की प्लेयर्स का होता है। लेकिन यह एक मिनी ऑक्शन है, इसमें जब ऑक्शन की शुरुआत होती है, तो सेट की शुरुआत कैप्ड बल्लेबाजों से होती है। इस लिस्ट में प्राथमिकता भी ऐसे खिलाड़ियों को मिलती है, जिनका नाम ज्यादा टीमों ने सजेस्ट किया हो। इस साल की कैप्ड बल्लेबाजों की पहली सूची में पृथ्वी शॉ और सरफराज खान के नाम शामिल हैं। इनके अलावा डेवॉन कॉन्वे, कैमरन ग्रीन, डेविड मिलर और जेक फ्रेजर-मैकगर्क के नाम हैं। इनमें कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर हैं लेकिन इन्होंने ऑक्शन के लिए खुद को बल्लेबाज के रूप में रजिस्टर करवाया है, यही कारण है कि वे भी इस सूची का हिस्सा हैं।

ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ी हुए शॉर्टलिस्ट

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से अब 1005 खिलाड़ियों के नाम हटा दिेए गए हैं। बीसीसीआई ने 350 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। इन 350 खिलाड़ियों में 16 भारतीय और 96 विदेशी कैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं अगर अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनमें 224 भारतीय खिलाड़ी और 14 विदेशी खिलाड़ी हैं। इन 350 खिलाड़ियों में से 40 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। इस ऑक्शन में 10 टीमों को कुल 77 स्लॉट भरने हैं, जिनमें से 31 स्लॉट विदेशी हैं।

