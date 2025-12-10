IPL ऑक्शन में सबसे पहले लगेगी पृथ्वी शॉ और सरफराज की बोली! जानें क्या है आईपीएल का यह नियम

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के लिए ऑक्शन अबू धाबी में 16 दिसंबर को होने वाला है। इस ऑक्शन के लिए निलाम होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है। यह ऑक्शन इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि कई बड़े नाम इसमें मिसिंग हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसी, मोईन अली आदि। इस ऑक्शन के पहले सेट की लिस्ट में 2 करोड़ बेस प्राइस के वेंकटेश अय्यर और लियम लिविंगस्टन नहीं हैं, बल्कि 75 लाख बेस प्राइस के पृथ्वी शॉ और सरफराज खान शामिल हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी साल 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। दरअसल यह आईपीएल ऑक्शन के एक खास नियम की वजह से होता है।