क्रिकेट

रोहित-विराट के बीच लगी नंबर वन की रेस! दुनिया के टॉप 100 गेंदबाजों से भी बाहर हैं जसप्रीत बुमराह

ICC Men's ODI Batting Ranking: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 151 की औसत से रन बनाने वाले विराट कोहली ने छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 10, 2025

Big Prediction for ODI World Cup 2027

विराट कोहली और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

ICC Men's ODI Batting Ranking: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 धमाकेदार शतक और फिर आखिरी वनडे में अर्धशतक लगाकर विराट कोहली वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का बल्ला खूब गरजा था, जिसकी बदौलत वह पहली बार वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे। वह अभी भी पहले स्थान पर हैं और उनके बाद टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आ गए हैं। अब टीम इंडिया को अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के साथ खेलनी है। ऐसे में रोहित और विराट के बीच नंबर वन की रेस देखने को मिल सकती है।

कोहली ने लगाई छलांग

बुधवार को आईसीसी ने वनडे फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। रोहित शर्मा पहले स्थान पर कायम हैं, तो विराट कोहली दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दौरान आईसीसी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। वह नंबर वन की कुर्सी पर मजबूती से जमे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित ने 57, 14 और 75 की पारियां खेली थीं, जिसकी वजह से वह नंबर वन रैंक पर बने हुए हैं। इस सूची में शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वह भी नंबर वन की रेस में शामिल हो सकते हैं।

दूसरी ओर, अगर कोहली की बात की जाए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 135, 102 और 65 रन की पारियां खेलीं। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। कोहली आईसीसी की वनडे रैंकिंग में लंबे समय बाद दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। ताजा रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। मिचेल तीसरे और इब्राहिम चौथे स्थान पर हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान शुभमन गिल 723 रेटिंग प्वॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम छठे, आयरलैंड के हैरी टेक्टर सातवें, वेस्टइंडीज के शाई होप आठवें, श्रीलंका के चरिथ असलांका नौवें और भारत के श्रेयस अय्यर दसवें स्थान पर हैं। श्रेयस अय्यर को एक स्थान का नुकसान हुआ है, जबकि केएल राहुल को 2 स्थान का फायदा हुआ है और वह 12वें स्थान पर आ गए हैं।

नंबर वन गेंदबाज हैं राशिद खान

वनडे गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर दूसरे और भारत के कुलदीप यादव तीसरे स्थान पर हैं। कुलदीप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 9 विकेट चटकाए थे। जसप्रीत बुमराह टॉप 100 गेंदबाजों की लिस्ट से बाहर हैं, तो टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी को 2 स्थान का नुकसान हुआ है और वह 23वें स्थान पर खिसक गए हैं।

