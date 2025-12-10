रोहित-विराट के बीच लगी नंबर वन की रेस! दुनिया के टॉप 100 गेंदबाजों से भी बाहर हैं जसप्रीत बुमराह

बुधवार को आईसीसी ने वनडे फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। रोहित शर्मा पहले स्थान पर कायम हैं, तो विराट कोहली दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दौरान आईसीसी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। वह नंबर वन की कुर्सी पर मजबूती से जमे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित ने 57, 14 और 75 की पारियां खेली थीं, जिसकी वजह से वह नंबर वन रैंक पर बने हुए हैं। इस सूची में शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वह भी नंबर वन की रेस में शामिल हो सकते हैं।