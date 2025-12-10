10 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

सैमसन को क्यों किया गया प्लेइंग 11 से बाहर, साथी खिलाड़ी ने बताई अंदर की बात

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने हैरान करने वाला फैसला किया और संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 10, 2025

IND vs SA 1st T20

टीम इंडिया (फोटो- IANS)

IND vs SA 1st T20: भारतीय टीम ने मंगलवार को कटक में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 104 रन पर 5 विकेट गिर गए। इसके बाद हार्दिक पंड्या ने शिवम दुबे, अक्षर पटेल और जितेश शर्मा के साथ साझेदारी करते हुए टीम को 175 रन तक पहुंचा दिया। पंड्या ने 28 गेंदों में 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से 59 रन की पारी खेली। इस मुकाबले में भारतीय टीम फिर से टॉस हार गई और सूर्या ने हैरान करने वाला फैसला लिया। उन्होंने संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया।

सूर्या और टीम मैनेजमेंट का यह फैसला सही साबित नहीं हुआ और शुभमन गिल फिर से फैंस को निराश कर पवेलियन लौट गए। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी। मैच के बाद जितेश शर्मा ने संजू को प्लेइंग 11 से बाहर करने के फैसले पर अपनी राय रखी और बताया कि टीम की भलाई के लिए ही फैसले लिए जाते हैं।

जितेश शर्मा ने कहा, "सच कहूं तो, वह (संजू सैमसन) मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। हेल्दी कॉम्पिटिशन की वजह से आपका टैलेंट बाहर आता है। यह टीम के लिए भी अच्छा है। इस इंडियन टीम में बहुत टैलेंट है। हम एक-दूसरे के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब भी मैं कीपिंग या बैटिंग करता हूं, तो वह मेरी बहुत मदद करते हैं।"

101 रन से जीता भारत

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव एक बार फ्लॉप रहे, जबकि अच्छी शुरुआत के बावजूद अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल बड़ी पारी नहीं खेल सके। पंड्या ने 59 रन बनाकर टीम को 170 के पार पहुंचाया। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गई। यह टी20 में भारत के खिलाफ उनका सबसे छोटा स्कोर है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

