सैमसन को क्यों किया गया प्लेइंग 11 से बाहर, साथी खिलाड़ी ने बताई अंदर की बात

IND vs SA 1st T20: भारतीय टीम ने मंगलवार को कटक में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 104 रन पर 5 विकेट गिर गए। इसके बाद हार्दिक पंड्या ने शिवम दुबे, अक्षर पटेल और जितेश शर्मा के साथ साझेदारी करते हुए टीम को 175 रन तक पहुंचा दिया। पंड्या ने 28 गेंदों में 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से 59 रन की पारी खेली। इस मुकाबले में भारतीय टीम फिर से टॉस हार गई और सूर्या ने हैरान करने वाला फैसला लिया। उन्होंने संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया।