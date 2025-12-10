शुभमन गिल के फॉर्म पर इस दिग्गज ने उठाए सवाल, कहा – दवाब में हैं, सैमसन की तरह खेलने की कर रहे कोशिश!

चोपड़ा ने आगे कहा कि हाल के समय में भारत की रणनीति 250-275 जैसे बड़े स्कोर बनाने की रही है, जिससे गिल पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। वे दोहरे दबाव में हैं, एक तो सैमसन जैसा खेलने का और दूसरा टीम के बड़े टोटल के लिए जल्दी रन बनाने का। हालांकि, चोपड़ा ने गिल को थोड़ा समय देने की सलाह दी। उन्होंने याद दिलाया कि ईडन गार्डन्स में हुई गर्दन की चोट के बाद यह गिल का पहला कॉम्पिटिटिव मैच था, इसलिए वे थोड़े 'अंडरकुक्ड' लग सकते हैं। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। फिर भी, सोशल मीडिया ऐसी बातों को आसानी से स्वीकार नहीं करता।