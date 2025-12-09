संजू सैमसन के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, मात्र इतने रन बनाते ही कोहली, युवराज और धोनी के क्लब में हो जाएंगे शामिल

हालांकि संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की नहीं है। शुभमन गिल के टी20 टीम में ओपनर के तौर पर स्थापित होने के बाद सैमसन को मिडिल ऑर्डर में धकेला गया, जहां उनका बल्ला पहले जैसा नहीं चला। हाल की ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के आखिरी मैचों में तो उनकी जगह जितेश शर्मा को तरजीह दी गई थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव विकेटकीपर के तौर पर संजू पर भरोसा जताते हैं या जितेश को मौका देते हैं। तिलक वर्मा को लेकर लगभग पक्का माना जा रहा है कि उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिलेगा।