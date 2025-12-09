संजू सैमसन के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, मात्र इतने रन बनाते ही कोहली, युवराज और धोनी के क्लब में हो जाएंगे शामिल

9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

संजू सैमसन के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, मात्र इतने रन बनाते ही कोहली, युवराज और धोनी के क्लब में हो जाएंगे शामिल

संजू सैमसन को अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत है। उन्होंने अब तक 51 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों की 43 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 995 रन बनाए हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 09, 2025

Ravi Shastri on Sanju Samson

भारतीय टीम के बल्‍लेबाज और विकेटकीपर संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Sanju Samson, India vs South Africa T20 Series: भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज कटक के बाराबती स्टेडियम में करेगी। इस मैच में दो युवा बल्लेबाज संजू सैमसन और तिलक वर्मा के पास एक खास उपलब्धि हासिल करने का बड़ा मौका है। अगर दोनों को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली, तो वे भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,000 रन पूरे करने वाले नए नाम बन जाएंगे।

100- रन पूरे कर लेंगे संजू और तिलक

संजू सैमसन को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत है। उन्होंने अब तक 51 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों की 43 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 995 रन बनाए हैं। दूसरी ओर, तिलक वर्मा और भी करीब हैं, उन्हें महज 4 रन चाहिए। 36 मैचों की 33 पारियों में तिलक ने 2 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं और उनके नाम 996 रन दर्ज हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए कटक का यह मैच यादगार बन सकता है।

भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में 1,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली – 4,188 रन
सूर्यकुमार यादव – 2,754 रन
केएल राहुल – 2,265 रन
हार्दिक पांड्या – 1,860 रन
शिखर धवन – 1,759 रन
एमएस धोनी – 1,617 रन
सुरेश रैना – 1,605 रन
ऋषभ पंत – 1,209 रन
युवराज सिंह – 1,177 रन
श्रेयस अय्यर – 1,104 रन
अभिषेक शर्मा – 1,012 रन

संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की नहीं

हालांकि संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की नहीं है। शुभमन गिल के टी20 टीम में ओपनर के तौर पर स्थापित होने के बाद सैमसन को मिडिल ऑर्डर में धकेला गया, जहां उनका बल्ला पहले जैसा नहीं चला। हाल की ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के आखिरी मैचों में तो उनकी जगह जितेश शर्मा को तरजीह दी गई थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव विकेटकीपर के तौर पर संजू पर भरोसा जताते हैं या जितेश को मौका देते हैं। तिलक वर्मा को लेकर लगभग पक्का माना जा रहा है कि उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिलेगा।

image

India vs South Africa T20 Series 2025

09 Dec 2025 09:27 am

