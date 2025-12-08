IND vs SA: शुभमन गिल की वजह से संजू सैमसन का होगा डिमोशन, सूर्यकुमार यादव ने बताई वजह

शुभमन गिल और संजू सैमसन (फोटो- IANS)
Suryakumar Yadav on Sanju Samson: टेस्ट और वनडे के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें टी20 सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार हैं। पहला मुकाबला 9 दिसंबर को शाम 7 बजे से कटक में खेला जाएगा। इस सीरीज से पहले संजू सैमसन की बैटिंग ऑर्डर को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थीं। हालांकि, सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि संजू सैमसन का रोल क्या होगा।
शुभमन गिल के साथ स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की भी टीम में वापसी हो चुकी है, जो सितंबर में एशिया कप के दौरान लगी चोट से उबर चुके हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन भी किया था। सूर्यकुमार ने इन दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस पर अपडेट देते हुए सोमवार को कहा, “वे दोनों स्वस्थ और फिट दिख रहे हैं। वे टीम के साथ आए हैं। आपने एशिया कप में भी देखा था कि जब उन्होंने (पंड्या) नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत की, तो उन्होंने प्लेइंग इलेवन के मामले में हमारे लिए बहुत सारे विकल्प खोल दिए।”
उन्होंने कहा, “उनका अनुभव बहुत कीमती है। उन्होंने कई बड़े मुकाबलों और आईसीसी और एसीसी इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए उनका अनुभव बहुत मायने रखता है और उनकी मौजूदगी से टीम को निश्चित रूप से अच्छा संतुलन मिलेगा।” सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने संजू सैमसन को बतौर ओपनर रखने के बजाय अब गिल को उस स्लॉट के लिए चुना है। गिल के शामिल होने के बाद से सैमसन या तो नंबर पांच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं या नंबर तीन पर खेल रहे हैं।
कप्तान ने कहा, “संजू जब से सर्किट में आए, उन्होंने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की है। अब बात यह है कि ओपनर्स के अलावा, सभी को बहुत फ्लेक्सिबल होना होगा। जब उन्होंने पारी की शुरुआत की तो बहुत अच्छा किया, लेकिन शुभमन उनसे पहले श्रीलंका सीरीज में खेले थे और इसलिए वह उस जगह के हकदार थे।”
उन्होंने कहा, “लेकिन हमने संजू को काफी मौके दिए हैं। वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। यह देखकर अच्छा लगा। मैंने ओपनर्स के अलावा दूसरे बल्लेबाजों से कहा है कि आपको बल्लेबाजी करने के लिए फ्लेक्सिबल होना होगा। दोनों ही प्लान में हैं। उनके जैसे खिलाड़ियों का टीम में होना बहुत अच्छा है। एक ओपनिंग कर सकता है, दूसरा निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकता है। दोनों ही सभी रोल निभा सकते हैं। इसलिए वे हमारी टीम के लिए एक अच्छा एसेट हैं।”
