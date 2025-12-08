8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: शुभमन गिल की वजह से संजू सैमसन का होगा डिमोशन, सूर्यकुमार यादव ने बताई वजह

Sanju Samson vs Shubman Gill: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले संजू सैमसन और शुभमन गिल को लेकर चल रही बहस को सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 08, 2025

Shubman Gill Sanju Samson

शुभमन गिल और संजू सैमसन (फोटो- IANS)

Suryakumar Yadav on Sanju Samson: टेस्ट और वनडे के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें टी20 सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार हैं। पहला मुकाबला 9 दिसंबर को शाम 7 बजे से कटक में खेला जाएगा। इस सीरीज से पहले संजू सैमसन की बैटिंग ऑर्डर को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थीं। हालांकि, सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि संजू सैमसन का रोल क्या होगा।

शुभमन गिल के साथ स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की भी टीम में वापसी हो चुकी है, जो सितंबर में एशिया कप के दौरान लगी चोट से उबर चुके हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन भी किया था। सूर्यकुमार ने इन दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस पर अपडेट देते हुए सोमवार को कहा, “वे दोनों स्वस्थ और फिट दिख रहे हैं। वे टीम के साथ आए हैं। आपने एशिया कप में भी देखा था कि जब उन्होंने (पंड्या) नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत की, तो उन्होंने प्लेइंग इलेवन के मामले में हमारे लिए बहुत सारे विकल्प खोल दिए।”

मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे संजू

उन्होंने कहा, “उनका अनुभव बहुत कीमती है। उन्होंने कई बड़े मुकाबलों और आईसीसी और एसीसी इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए उनका अनुभव बहुत मायने रखता है और उनकी मौजूदगी से टीम को निश्चित रूप से अच्छा संतुलन मिलेगा।” सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने संजू सैमसन को बतौर ओपनर रखने के बजाय अब गिल को उस स्लॉट के लिए चुना है। गिल के शामिल होने के बाद से सैमसन या तो नंबर पांच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं या नंबर तीन पर खेल रहे हैं।

शुभमन को बताया ओपनिंग का हकदार

कप्तान ने कहा, “संजू जब से सर्किट में आए, उन्होंने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की है। अब बात यह है कि ओपनर्स के अलावा, सभी को बहुत फ्लेक्सिबल होना होगा। जब उन्होंने पारी की शुरुआत की तो बहुत अच्छा किया, लेकिन शुभमन उनसे पहले श्रीलंका सीरीज में खेले थे और इसलिए वह उस जगह के हकदार थे।”

उन्होंने कहा, “लेकिन हमने संजू को काफी मौके दिए हैं। वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। यह देखकर अच्छा लगा। मैंने ओपनर्स के अलावा दूसरे बल्लेबाजों से कहा है कि आपको बल्लेबाजी करने के लिए फ्लेक्सिबल होना होगा। दोनों ही प्लान में हैं। उनके जैसे खिलाड़ियों का टीम में होना बहुत अच्छा है। एक ओपनिंग कर सकता है, दूसरा निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकता है। दोनों ही सभी रोल निभा सकते हैं। इसलिए वे हमारी टीम के लिए एक अच्छा एसेट हैं।”

ये भी पढ़ें

कटक में टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का मौका, साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भारत में बेहतर
क्रिकेट
Suryakumar yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

08 Dec 2025 06:31 pm

Published on:

08 Dec 2025 06:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: शुभमन गिल की वजह से संजू सैमसन का होगा डिमोशन, सूर्यकुमार यादव ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अब कहां देख पाएंगे ICC मेंस टी20 वर्ल्डकप के मैचों का सीधा प्रसारण?

T20 World Cup 2024 IND vs ENG
क्रिकेट

इस स्क्वॉड से पाकिस्तान की टीम जीतेगी टी20 वर्ल्डकप? सलमान आगा ने किया बड़ा ऐलान

Salman Agha and Fakhar Zaman
क्रिकेट

वनडे सीरीज में टीम इंडिया को मिली जीत लेकिन हो गई ये गलती, अब ICC ने ठोका जुर्माना

Virat kohli
क्रिकेट

डेब्यू मैच में ही इस भारतीय क्रिकेटर ने जड़ा तूफानी शतक, वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

AMIT Passi
क्रिकेट

कटक में टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का मौका, साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भारत में बेहतर

Suryakumar yadav
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.