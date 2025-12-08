IND vs SA: शुभमन गिल की वजह से संजू सैमसन का होगा डिमोशन, सूर्यकुमार यादव ने बताई वजह

शुभमन गिल के साथ स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की भी टीम में वापसी हो चुकी है, जो सितंबर में एशिया कप के दौरान लगी चोट से उबर चुके हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन भी किया था। सूर्यकुमार ने इन दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस पर अपडेट देते हुए सोमवार को कहा, “वे दोनों स्वस्थ और फिट दिख रहे हैं। वे टीम के साथ आए हैं। आपने एशिया कप में भी देखा था कि जब उन्होंने (पंड्या) नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत की, तो उन्होंने प्लेइंग इलेवन के मामले में हमारे लिए बहुत सारे विकल्प खोल दिए।”