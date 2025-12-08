8 दिसंबर 2025,

सोमवार

वनडे सीरीज में टीम इंडिया को मिली जीत लेकिन हो गई ये गलती, अब ICC ने ठोका जुर्माना

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज से पहले आईसीसी ने टीम इंडिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए जुर्माना लगा दिया है। दरअसल, दूसरे वनडे में भारतीय टीम से एक गलती हो गई थी।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 08, 2025

Virat kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

India vs South Africa: वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया। आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ उसने सीरीज भी अपने नाम कर ली। रांची में टीम इंडिया ने 17 रन से जीत हासिल की थी, जबकि रायपुर में 358 रन बनाने के बाद केएल राहुल एंड कंपनी को हार झेलनी पड़ी थी। इसी मुकाबले में टीम इंडिया से गलती हुई, जिसका उन्हें अब जुर्माना भुगतना होगा।

इस वजह से लगा जुर्माना

बता दें रायपुर में 3 दिसंबर को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में स्लो ओवर-रेट की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने अपने बयान में कहा, "खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार खिलाड़ियों पर उनकी टीम की ओर से निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।"

रायपुर में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 358 रन बनाए थे। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने 50वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस दौरान राहुल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने निर्धारित समय में टारगेट से 2 ओवर कम फेंके थे, जिसके बाद आईसीसी एलीट पैनल के मेंबर रिची रिचर्डसन ने यह सजा सुनाई। केएल राहुल ने टीम की ओर से गलती मान ली और सजा पर सहमति जताई, जिससे आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला गया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल की थी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 93 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 102 रन की पारी खेली, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 105 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 4 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

08 Dec 2025 05:13 pm

08 Dec 2025 04:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वनडे सीरीज में टीम इंडिया को मिली जीत लेकिन हो गई ये गलती, अब ICC ने ठोका जुर्माना

