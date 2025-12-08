वनडे सीरीज में टीम इंडिया को मिली जीत लेकिन हो गई ये गलती, अब ICC ने ठोका जुर्माना

India vs South Africa: वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया। आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ उसने सीरीज भी अपने नाम कर ली। रांची में टीम इंडिया ने 17 रन से जीत हासिल की थी, जबकि रायपुर में 358 रन बनाने के बाद केएल राहुल एंड कंपनी को हार झेलनी पड़ी थी। इसी मुकाबले में टीम इंडिया से गलती हुई, जिसका उन्हें अब जुर्माना भुगतना होगा।