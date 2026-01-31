भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान को झटका, चोट की वजह से वर्ल्डकप से बाहर हुआ ये खिलाड़ी

हालांकि इससे पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद शयान चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। बोर्ड ने बताया कि नेट प्रैक्टिस मैच के दौरान विकेटकीपिंग करते समय एक तेज गेंदबाज की गेंद शयान की नाक पर लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां एक्स-रे कराया गया, जिसमें उनकी नाक में फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई।