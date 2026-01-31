भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान को झटका, चोट की वजह से वर्ल्डकप से बाहर हुआ ये खिलाड़ी

पाकिस्तान की U19 क्रिकेट टीम (फोटो- PCB)
U19 World Cup 2026, IND vs PAK: आईसीसी मेंस अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें 1 फरवरी को आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले के बाद सेमीफाइनल की चौथी टीम तय हो जाएगी। आपको बता दें कि दोनों टीमें सुपर सिक्स ग्रुप-2 में हैं और दोनों के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है।
भारतीय टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है और वह इस मैच को ड्रॉ करके भी अंतिम चार में जगह बना लेगी। वहीं पाकिस्तान की टीम के चार अंक हैं और उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। पाकिस्तान को न सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि बड़ी जीत हासिल करनी होगी, ताकि वह भारतीय टीम को नेट रन रेट के मामले में भी पीछे छोड़ सके।
हालांकि इससे पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद शयान चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। बोर्ड ने बताया कि नेट प्रैक्टिस मैच के दौरान विकेटकीपिंग करते समय एक तेज गेंदबाज की गेंद शयान की नाक पर लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां एक्स-रे कराया गया, जिसमें उनकी नाक में फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई।
हालांकि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड से हार के बाद स्कॉटलैंड, जिंबॉब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की है। अब भारतीय टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद ही उसे अंतिम चार का टिकट मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग