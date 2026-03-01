राजस्थान रॉयल्स ने इस वजह से रियान पराग को बनाया कप्तान, IPL 2026 से पहले हेड कोच ने बताई वजह

संगाकारा ने आगे कहा, "आप सिर्फ नतीजों पर ध्यान नहीं दे सकते और सिर्फ नतीजों से ही अपनी काबिलियत साबित नहीं कर सकते। खिलाड़ियों के सीजन बहुत अच्छे या बुरे हो सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बुरे खिलाड़ी हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को चुनने का असली मकसद ही यह होता है कि हम मानते हैं कि वे सबसे अच्छे हैं। सिर्फ मानना ​​ही नहीं, आंकड़े भी दिखाते हैं कि वे सबसे अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि वे एक-दूसरे के साथ शानदार समय बिताएं, आईपीएल के उतार-चढ़ावों का सच में मजा लें और एक समय में सिर्फ खेल खेलने पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि जब आप चीजों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं, तो नतीजे अपने आप आते हैं और हमें उम्मीद है कि अब नतीजे पहले के मुकाबले ज्यादा हमारे पक्ष में होंगे।"