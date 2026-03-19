इस खिलाड़ी की कप्तानी में खेलेंगे धोनी और सैमसन, IPL 2026 के लिए CSK ने घोषित किया अपना कप्तान

CSK Captain for IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान की घोषणा कर दी है। पिछले सीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम की कमान संभाली थी और इस सीजन भी वही टीम को लीड करते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन के टीम में शामिल होने के बाद यह भी माना जा रहा था कि इस विकेटकीपर बल्लेबाज को कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन गुरुवार को फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया कि गायकवाड़ ही टीम की कमान संभालेंगे।