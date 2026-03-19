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इस खिलाड़ी की कप्तानी में खेलेंगे धोनी और सैमसन, IPL 2026 के लिए CSK ने घोषित किया अपना कप्तान

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2026 के लिए कप्तान का ऐलान कर दिया है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ को एक बार फिर टीम की कमान सौंपी गई है। संजू सैमसन के टीम में आने के बावजूद फ्रेंचाइजी ने गायकवाड़ पर भरोसा जताया है।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Mar 19, 2026

चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स (फोटो- IANS)

CSK Captain for IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान की घोषणा कर दी है। पिछले सीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम की कमान संभाली थी और इस सीजन भी वही टीम को लीड करते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन के टीम में शामिल होने के बाद यह भी माना जा रहा था कि इस विकेटकीपर बल्लेबाज को कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन गुरुवार को फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया कि गायकवाड़ ही टीम की कमान संभालेंगे।

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IPL 2026

Published on:

19 Mar 2026 05:43 pm

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