LSG के 8 बल्लेबाज नहीं छू पाए 20 रन का भी आंकड़ा, फिर भी टीम ने खड़ा कर दिया 203 रन का स्कोर

IPL 2026 Match 53rd CSK vs LSG: आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) ने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के सामने 204 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत (Rishabh Pant) एंड कंपनी ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसमें जोश इंग्लिस (Josh Inglis) ने शानदार 33 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 85 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके अलावा शाहबाज अहमद ने 25 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाए। उन्होंने भी 3 चौके और 3 छक्के लगाए। बाकी टीम के 8 बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू सके।