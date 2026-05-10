10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

LSG के 8 बल्लेबाज नहीं छू पाए 20 रन का भी आंकड़ा, फिर भी टीम ने खड़ा कर दिया 203 रन का स्कोर

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants: चेन्नई के MA Chidambaram Stadium में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 204 रन का लक्ष्य रखा। जोश इंग्लिस ने 33 गेंदों में 85 रन की विस्फोटक पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 10, 2026

ipl 2026 csk vs lsg Jamie Overton celebrating wicket

जेमी ओवर्टन विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)

IPL 2026 Match 53rd CSK vs LSG: आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) ने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के सामने 204 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत (Rishabh Pant) एंड कंपनी ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसमें जोश इंग्लिस (Josh Inglis) ने शानदार 33 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 85 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके अलावा शाहबाज अहमद ने 25 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाए। उन्होंने भी 3 चौके और 3 छक्के लगाए। बाकी टीम के 8 बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू सके।

LSG को मिली अच्छी शुरुआत

इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में लखनऊ की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए मिचेल मार्श के साथ जोश इंग्लिस ने मिलकर 77 रन जोड़ दिए। हालांकि, इसमें मिचेल मार्श के सिर्फ 10 रन शामिल थे। छठे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श अंशुल कंबोज का शिकार हो गए।

इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई और 77 से 147 रन तक पहुंचने के दौरान टीम ने 6 विकेट गंवा दिए। इसी दौरान जोश इंग्लिस भी पवेलियन लौट गए, जिन्होंने एक छोर संभाल कर रखा था। इंग्लिस ने 33 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 85 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद शाहबाज अहमद ने अंत तक एक छोर संभाल कर रखा और 25 गेंदों में नाबाद 43 रन की अहम पारी खेली, जिसकी बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स 200 के आंकड़े को पार करने में सफल रही।

चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से अंशुल कंबोज ने 4 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि जेमी ओवरटन सबसे घातक साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा नूर अहमद ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और 1 सफलता हासिल की। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस लक्ष्य का बचाव करना होगा।

ये भी पढ़ें

SRH और GT ने जीते हैं सबसे ज्यादा मैच, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह हुई सबसे आसान, जानें कैसे
क्रिकेट
IPL 2026 Captains

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

10 May 2026 05:57 pm

Published on:

10 May 2026 05:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / LSG के 8 बल्लेबाज नहीं छू पाए 20 रन का भी आंकड़ा, फिर भी टीम ने खड़ा कर दिया 203 रन का स्कोर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

उर्विल पटेल ने ठोक दिया IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक, जेब से पर्ची निकाल दिया ये संदेश

Urvil Patel Fastest Fifty
क्रिकेट

शादी के 10 साल बाद पिता बने सूर्यकुमार यादव ने बताया बेटी का नाम, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

Suryakumar Yadav Devisha Shetty and Riddhima
क्रिकेट

SRH और GT ने जीते हैं सबसे ज्यादा मैच, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह हुई सबसे आसान, जानें कैसे

IPL 2026 Captains
क्रिकेट

IPL 2026 में 52 मैच खत्म लेकिन एक भी टीम नहीं बना पाई प्लेऑफ्स में जगह, जानें किसके पास कितना है चांस

PBKS vs SRH IPL 2026
क्रिकेट

CSK vs MI: चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, क्या धोनी खेल रहे हैं? देखें प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.