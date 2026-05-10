CSK vs MI: चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, क्या धोनी खेल रहे हैं? देखें प्लेइंग 11

ऋषभ पंत ने कहा, “हम पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करते हैं। अब हम हर मैच पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। साथ ही, हमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करने और बेहतर क्रिकेट खेलने पर भी जोर देना होगा। मुझे लगता है कि फिलहाल हमारा पूरा फोकस सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलने पर है। टूर्नामेंट में हमें कुछ अच्छे पल मिले हैं। कई मैचों में जीत का मौका हमारे पास था, लेकिन हम उसे भुना नहीं पाए। यही हमारे लिए एक बड़ी सीख है। जैसा कि मैंने मुंबई में भी कहा था, टूर्नामेंट जितना आगे बढ़ रहा है, हम हर मैच में 200% देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। टीम में इस मैच के लिए दो बदलाव किए गए हैं। जोश इंग्लिश टीम में वापस आए हैं, क्योंकि पिछले मैच में उन्हें चोट लग गई थी। वहीं आवेश खान ने मयंक की जगह ली है।”