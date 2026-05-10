‘पूरी ताकत झोंक रहा है’ वैभव सूर्यवंशी को मिला ‘बॉक्स ऑफिस’ का तमगा, ‘टेस्ट’ के लिए भी माना काबिल

R Ashwin support to Vaibhav Sooryavanshi: आयरलैंड के खिलाफ जून में होने वाली आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत की टीम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि, कई जानकार वैैभव को टेस्ट क्रिकेट में आजमाने की भी वकालत कर रहे हैं, क्योंकि वह क्रिकेट के सबसे मुश्किल और लंबे फॉर्मेट में भारतीय टीम में एक नई जान फूंक सकते हैं। कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने कहा था कि सूर्यवंशी भारत के मिडिल-ऑर्डर में एकदम सही बैठ सकता है और ऋषभ पंत जैसी ही भूमिका निभा सकता है।