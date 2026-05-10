वैभव सूर्यवंशी ने T20 क्रिकेट में रच डाला इतिहास, दुनियाभर के दिग्गजों का पछाड़ते हुए बना डाला महारिकॉर्ड

सूर्यवंशी ने एक बार फिर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ महज 16 गेंदों पर 36 रन की निडर पारी खेली है। उन्होंने सिराज और कागिसो रबाडा के खिलाफ बगैर हिचकिचाहट अपने तूफानी अंदाज में तीन चौके और तीन छक्के जड़े। उन्होंने सिराज की गेंद को लॉन्ग-ऑन के ऊपर से बाउंड्री पारी भेज शुरुआत में ही इरादे ज़ाहिर कर दिए और फिर रबाडा के खिलाफ लगातार दो छक्के जड़े। एक गेंद जूते पर लगने से चोट के बाद भी सूर्यवंशी ने बिना किसी परेशानी के आक्रामक रुख जारी रखा। आखिर में जीत सिराज की हुई, जब 146.6 की रफ़्तार वाली एक तेज बाउंसर पर पुल शॉट मिस हो गया और उनकी रोमांचक पारी खत्‍म हुई।