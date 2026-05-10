BAN vs PAK 1st test: अजान अवैस ने डेब्यू मैच में ही रचा इतिहास, शतक जड़ अपने नाम किया ये बड़ा रिकॉर्ड

पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट में खालिद इबादुल्ला (1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 166 रन), जावेद मियांदाद (1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 163 रन), सलीम मलिक (1982 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 100 रन), मोहम्मद वसीम (1996 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 109 रन), अली नकवी (1997 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 115 रन), अजहर महमूद (1997 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 128), यूनिस खान (2000 में श्रीलंका के खिलाफ 107 रन), तौफीक उमर (2001 में बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन), यासिर हमीद (2003 में बांग्लादेश के खिलाफ 170, 105 रन), फवाद आलम (2009 में श्रीलंका के खिलाफ 168 रन), उमर अकमल (2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन), आबिद अली (2019 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 109 रन), कामरान गुलाम (2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 114), अजान अवैस (2026 में बांग्लादेश के खिलाफ 103) ने शतक लगाया है।