‘नए घर में डिमांड लेकर नहीं जाते’, संजू सैमसन ने CSK की कप्तानी के सवाल पर दिया ऐसा बयान, जिसने जीत लिया चेन्नई के फैंस का दिल

हाल ही में सुपर किंग्स पॉडकास्ट के एक प्रोमो में जब अभिनव मुकुंद ने कप्तानी को लेकर सवाल किया, तो संजू ने बहुत ही सादगी और गहराई से जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मैंने यही सीखा है कि जब आप किसी नए घर में कदम रखते हैं, तो आप वहां ढेर सारी मांगें (Demands) लेकर नहीं जाते।' संजू के इस बयान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने खेल पर है, न कि कप्तानी छीनने पर।