6.50 करोड़ के तुषार देशपांडे जमकर लुटाते हैं रन, इस एक खिलाड़ी की वजह से लगातार हार रही राजस्थान रॉयल्स

रॉयल्स के गेंदबाजों ने पूरे मैच में जमकर रन लुटाए, जिसके कारण गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल इतिहास का अपना चौथा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गुजरात ने 20 ओवर में मात्र 4 विकेट गंवाकर 229 रन बनाए। यह लगातार तीसरी बार है जब राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने अपने घरेलू मैदान पर 200 से अधिक रन खर्च किए हैं और तीनों ही मैचों में उन्हें हार मिली है। इनमें सबसे खराब प्रदर्शन तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे का रहा, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने मेगा ऑक्शन में 6.50 करोड़ रुपये में खरीदा था।