वैभव सूर्यवंशी यूं ही नहीं बने मोहम्मद सिराज का शिकार, GT के हेड कोच आशीष नेहरा ने खेला था ‘मास्टरस्ट्रोक’

Ashish Nehra masterstroke for Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स को एक बार फिर तूफानी शुरुआत दी थी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के 230 रनों के लक्ष्य को मेजबान टीम चेज कर लेगी। वैभव ने पिछले साल जीटी के खिलाफ ही 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रचा था। एक साल बाद उन्होंने एक बार फिर अपने अंदाज में पारी की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज को छक्का जड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही जीटी के हेड कोच आशीष नेहरा ने मास्‍टरस्‍ट्रोक खेला और शिकार ने वैभव का काम तमाम कर दिया।