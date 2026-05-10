थलापति विजय के CM बनने का जश्न आज चेपॉक में नहीं बना सकेंगे दर्शक, CSK ने जारी की वॉर्निंग

CSK warning to fans: चेन्नई सुपर किंग्स फ्रैंचाइजी ने एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने आईपीएल 2026 मैच से पहले दर्शकों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। सीएसके ने फैंस से कहा है कि वे चेपॉक में राजनीतिक बैनर, झंडे या होर्डिंग या इससे संबंधित सामान लाने से बचें। बता दें कि आज रविवार दोपहर को 3.30 बजे से ये मैच खेला जाना है और टीवीके प्रमुख थलापति विजय भी आज ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।