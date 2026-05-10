10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RCB vs MI: आज बारिश से धुला मैच तो MI ऑफिशियली IPL से हो जाएगी बाहर, जानें रायपुर के मौसम का हाल

RCB vs MI Weather report: मुंबई इंडियंस आज रायपुर के शहीद नारायण सिंह इंटरनेशनल स्‍टेडियम में आरसीबी से भिड़ेगी। जहां बारिश की संभावना जताई गई है, अगर ये मुकाबला बारिश से धुला तो आज एमआई ऑफिशियली आईपीएल 2026 से ऐलिमिनेट हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 10, 2026

RCB vs MI Weather report

आरसीबी बनाम एमआई मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

RCB vs MI Weather report: आईपीएल 2026 में आज सुपर संडे को डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3.30 बजे से चेपॉक में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। वहीं, दूसरा मैच शाम 7.30 बजे से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर आरसीबी जहां पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेगी तो एमआई जीत की पटरी पर लौटने का प्रयास करेगी, लेकिन इससे पहले रायपुर के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

बारिश से धुला मैच मुंबई इंडियंस ऑफिशियली होगी बाहर

दिग्‍गजों से भरी मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में बुरा हाल है। पांच बार की टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत से की थी, लेकिन इसके बाद उसने लगातार चार मुकाबले हारे। फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक मैच जीता तो उसके बाद हार की हैट्रिक लगवा ली। हालांकि पिछले मुकाबले में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत दर्ज की है, लेकिन उसके लिए प्‍लेऑफ की रेस लगभग खत्‍म हो चुकी है। एमआई ने अब तक 10 मैच खेले हैं, जिनमें से सात हार के बाद उसके सिर्फ 6 अंक हैं। अगर आज उसका आरसीबी के खिलाफ मैच बारिश से धुलता है तो वह ऑफिशियली टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी।

मैच के दौरान बारिश की संभावना

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार 9 मई को बारिश के कारण अभ्यास सत्र शुरू होने में देरी हुई। दोनों टीमों के लगभग एक घंटे अभ्यास सत्र के बाद फिर से जोरदार बारिश के साथ बिजली कड़कने और बादल गरजने के चलते अभ्यास सत्र जल्दी ही समाप्त करना पड़ा।

आज मैच के दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाल ही में शाम के समय अचानक बारिश हुई है और इस बात की पूरी संभावना है कि मैच के दौरान भी बारिश के कारण कुछ रुकावट आ सकती है।

मुंबई इंडियंस टीम

रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, क्विंटन डी कॉक, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार, हार्दिक पंड्या, कृष भगत।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम

जैकब बेटेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

ये भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी यूं ही नहीं बने मोहम्मद सिराज का शिकार, GT के हेड कोच आशीष नेहरा ने खेला था ‘मास्टरस्ट्रोक’
क्रिकेट
Ashish Nehra masterstroke for Vaibhav Sooryavanshi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

10 May 2026 12:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RCB vs MI: आज बारिश से धुला मैच तो MI ऑफिशियली IPL से हो जाएगी बाहर, जानें रायपुर के मौसम का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RCB vs MI Pitch Report: रायपुर में 10 साल बाद खेला जाएगा IPL मुक़ाबला, बड़े मैदान में आसान नहीं होगा चौके छक्के लगाना, पढ़ें पिच का हाल

IPL 2026
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या की होगी वापसी या सूर्या ही संभालेंगे मुंबई की कमान? जानें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IPL 2026: Hardik Pandya Captaincy Crisis Mumbai Indians Playoff Hopes Dim
क्रिकेट

CSK vs LSG Playing 11: क्या आज खेलेंगे एमएस धोनी? सैमसन का फिर चलेगा बल्ला, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

CSK playoff qualification scenario
क्रिकेट

संजू सैमसन ने CSK की कप्तानी के सवाल पर दिया ऐसा बयान, जिसने जीत लिया चेन्नई के फैंस का दिल

Sanju Samson, संजू सैमसन
क्रिकेट

थलापति विजय के CM बनने का जश्न आज चेपॉक में नहीं बना सकेंगे दर्शक, CSK ने जारी की वॉर्निंग

CSK warning to fans
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.