RCB vs MI: आज बारिश से धुला मैच तो MI ऑफिशियली IPL से हो जाएगी बाहर, जानें रायपुर के मौसम का हाल

दिग्‍गजों से भरी मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में बुरा हाल है। पांच बार की टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत से की थी, लेकिन इसके बाद उसने लगातार चार मुकाबले हारे। फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक मैच जीता तो उसके बाद हार की हैट्रिक लगवा ली। हालांकि पिछले मुकाबले में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत दर्ज की है, लेकिन उसके लिए प्‍लेऑफ की रेस लगभग खत्‍म हो चुकी है। एमआई ने अब तक 10 मैच खेले हैं, जिनमें से सात हार के बाद उसके सिर्फ 6 अंक हैं। अगर आज उसका आरसीबी के खिलाफ मैच बारिश से धुलता है तो वह ऑफिशियली टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी।