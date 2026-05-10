IPL 2026 में 52 मैच खत्म लेकिन एक भी टीम नहीं बना पाई प्लेऑफ्स में जगह, जानें किसके पास कितना है चांस

वहीं पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी इस रेस में सबसे आगे हैं। पंजाब किंग्स ने 10 में से 6 मैच जीते हैं और उनके पास चार मैच बचे हैं, जिसमें से दो मैच जीतकर वह अगले दौर का टिकट हासिल कर लेगी। 16 अंक हासिल करने वाली टीम के लिए नेट रनरेट प्लेऑफ्स की राह को रोड़ा बन सकता है लेकिन 17 अंक हासिल करने वाली टीम प्लेऑफ्स में जगह पक्की कर लेगी और यही वजह है कि बचे हुए 4 में से 2 मैच जीतकर भी पंजाब किंग्स अगले दौर में जगह बना लेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास भी 4 मैच बचे हुए हैं और 18 अंक के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 तो जीतने ही होंगे।