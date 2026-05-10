10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SRH और GT ने जीते हैं सबसे ज्यादा मैच, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह हुई सबसे आसान, जानें कैसे

IPL 2026 Playoffs Qualification For PBKS: आईपीएल 2026 के 52 मुकाबलों के बाद भी प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स टॉप-4 की रेस में सबसे आगे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 10, 2026

IPL 2026 Captains

IPL 2026 से पहले कप्तानों का फोटोशूट (फोटो- IANS)

Punjab Kings Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो चुकी है। 52 मुकाबलों के बाद अब तक न तो कोई टीम अंतिम चार का टिकट हासिल कर पाई है और न ही कोई टीम आधिकारिक तौर पर बाहर हुई है। हालांकि, तीन टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि तीन टीमों की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। टॉप-4 में जगह बनाने की रेस में इस समय 6 टीमें सबसे आगे चल रही हैं। इनमें सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स शामिल हैं।

सबसे कम मैच हारी है पंजाब किंग्स

सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 मैचों में 14 अंक हासिल कर पहले स्थान पर कब्जा किया हुआ है, तो वहीं गुजरात टाइटंस ने भी 11 मैचों के बाद 14 अंक हासिल किए हैं। पंजाब किंग्स ने 10 मैचों में 13 अंक जुटाए हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 मैचों में 12 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान रॉयल्स के भी 11 मैचों के बाद 12 अंक हैं।

इन टॉप-5 टीमों में से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास चार-चार मैच बचे हैं, जबकि बाकी तीन टीमों के पास तीन-तीन मुकाबले शेष हैं। पंजाब किंग्स के पास एक बड़ा फायदा यह भी है कि उनका एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त अंक मिला। यही वजह है कि वह इस सीजन सबसे कम मैच हारने वाली टीम भी है।

ऐसे में अगर पंजाब किंग्स बचे हुए चार में से सिर्फ दो मैच भी जीत लेती है तो उसका प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। यानी पंजाब चार में से दो मैच हारने के बावजूद भी अंतिम चार में पहुंच सकती है। इस सीजन अब तक कोई दूसरी टीम ऐसी स्थिति में नहीं है कि दो मैच हारने के बाद भी उसका प्लेऑफ टिकट सुरक्षित माना जाए।

सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस भले ही टॉप-2 में मौजूद हैं, लेकिन अगर वे अपने बचे हुए तीन मुकाबलों में से दो-दो मैच हार जाते हैं और सिर्फ एक-एक मैच जीतते हैं तो उनके 16-16 अंक ही हो पाएंगे। ऐसे में मामला नेट रन रेट पर फंस सकता है। इसके अलावा, आरसीबी अगर अपने चार मैचों में से दो हार जाती है और सिर्फ दो जीत पाती है तो उसके भी 16 अंक ही होंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स अगर अपने बचे हुए मुकाबलों में दो मैच हार जाती है तो उसका प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।

नेट रनरेट बन सकता है कई टीमों के लिए विलेन

चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सीएसके ने अब तक 10 में से सिर्फ 5 मैच जीते हैं और 10 अंकों के साथ वह छठे स्थान पर मौजूद है। अगर सीएसके अपने बचे हुए चार मुकाबलों में से दो जीतती है और दो हारती है तो उसके भी 14 अंक ही होंगे। ऐसे में वह राजस्थान रॉयल्स के बराबर पहुंच जाएगी, लेकिन नेट रन रेट बड़ा फैक्टर बन सकता है। हालांकि, पंजाब किंग्स इकलौती ऐसी टीम नजर आ रही है जो सिर्फ दो मैच जीतकर अगले दौर में जगह बना सकती है। ऐसे में भले ही अंक तालिका में वह टॉप-2 पर कायम न हो, लेकिन प्लेऑफ की राह फिलहाल पंजाब किंग्स के लिए सबसे आसान दिखाई दे रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

10 May 2026 05:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SRH और GT ने जीते हैं सबसे ज्यादा मैच, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह हुई सबसे आसान, जानें कैसे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

LSG के 8 बल्लेबाज नहीं छू पाए 20 रन का भी आंकड़ा, फिर भी टीम ने खड़ा कर दिया 203 रन का स्कोर

ipl 2026 csk vs lsg Jamie Overton celebrating wicket
क्रिकेट

IPL 2026 में 52 मैच खत्म लेकिन एक भी टीम नहीं बना पाई प्लेऑफ्स में जगह, जानें किसके पास कितना है चांस

PBKS vs SRH IPL 2026
क्रिकेट

CSK vs MI: चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, क्या धोनी खेल रहे हैं? देखें प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

‘पूरी ताकत झोंक रहा है’ वैभव सूर्यवंशी को मिला ‘बॉक्स ऑफिस’ का तमगा, ‘टेस्ट’ के लिए भी माना काबिल

R Ashwin support to Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

BAN vs PAK 1st test: अजान अवैस ने डेब्यू मैच में ही रचा इतिहास, शतक जड़ अपने नाम किया ये बड़ा रिकॉर्ड

BAN vs PAK
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.