SRH और GT ने जीते हैं सबसे ज्यादा मैच, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह हुई सबसे आसान, जानें कैसे

चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सीएसके ने अब तक 10 में से सिर्फ 5 मैच जीते हैं और 10 अंकों के साथ वह छठे स्थान पर मौजूद है। अगर सीएसके अपने बचे हुए चार मुकाबलों में से दो जीतती है और दो हारती है तो उसके भी 14 अंक ही होंगे। ऐसे में वह राजस्थान रॉयल्स के बराबर पहुंच जाएगी, लेकिन नेट रन रेट बड़ा फैक्टर बन सकता है। हालांकि, पंजाब किंग्स इकलौती ऐसी टीम नजर आ रही है जो सिर्फ दो मैच जीतकर अगले दौर में जगह बना सकती है। ऐसे में भले ही अंक तालिका में वह टॉप-2 पर कायम न हो, लेकिन प्लेऑफ की राह फिलहाल पंजाब किंग्स के लिए सबसे आसान दिखाई दे रही है।