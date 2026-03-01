चेन्नई सुपर किंग्स को लगा तगड़ा झटका, IPL 2026 के पूरे सीजन से बाहर हुआ ये तूफानी गेंदबाज

Chennai Super Kings Injury Update: आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज नाथन एलिस पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी और संजू सैमसन जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी सीएसके की टीम इस सीजन 30 मार्च से अपने अभियान का आगाज करेगी, जहां ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालेंगे। इससे पहले चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथ ने बताया कि नाथन एलिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हालांकि, अब तक उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया है।