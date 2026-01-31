31 जनवरी 2026,

शनिवार

home_icon

क्रिकेट

पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी करेगा या नहीं? लीक हुए PCB के प्रेस नोट में हो गया खुलासा

Pakistan will participate in T20 World Cup: पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में भागीदारी अभी भी अनिश्चित है, लेकिन इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्‍तान की टीम 2 फरवरी को श्रीलंका के लिए उड़ान भरने वाली है। ये खुलासा पीसीबी की एक प्रेस रिलीज लीक होने से हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 31, 2026

Pakistan will participate in T20 World Cup

पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी (Photo Credit - IANS)

Pakistan will participate in T20 World Cup: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए बांग्‍लादेश का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के खेलने पर अभी भी अनिश्चितता के बादल छाए हुए है। आईसीसी के सख्‍त रुख के बाद भी वह पत्‍ते खोलने को तैयार नहीं है, जबकि इस मेगा इवेंट को शुरू होने अब एक सप्‍ताह का समय शेष है। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेस नोट लीक हो गया था, जिसमें पाकिस्‍तान की वर्ल्‍ड कप यात्रा योजना का जिक्र था। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान टीम 2 फरवरी को एयर लंका की फ्लाइट से श्रीलंका के लिए रवाना होने वाली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शामिल हो सकती है।

पैराग्राफ को हटाकर दोबारा पब्लिश किया गया

रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी से एक प्रेस रिलीज लीक हुई हो गई थी, जिसमें टीम की यात्रा के बारे में जानकारी थी। हालांकि, बाद में उस खास पैराग्राफ को हटाकर इसे दोबारा पब्लिश किया गया। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी इस घटनाक्रम के बारे में ट्वीट किया है।

सुलझ गया मामला!

रिपोर्ट के मुताबिक, औपचारिक पुष्टि की कमी पाकिस्तान के अंतिम रुख के बारे में रहस्य को बढ़ा रही है। भले ही लॉजिस्टिकल मूवमेंट से संकेत मिलता है कि मामला सुलझ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अस्पष्टता एक ऐसी रणनीति है, जो क्रिकेट को जोखिम में डाल सकती है। ऐसे समय में जब टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाला है।

पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी रार की असली जड़

इस रार की जड़ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट प्रशासन राजनीति को क्रिकेट फैसलों से अलग रखने में असमर्थ रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये को आईसीसी के अंदर बहुत कम समर्थन मिला है, जिससे पीसीबी अलग-थलग पड़ गया है। अगर वह इस मेगा इवेंट में हिस्‍सा नहीं लेते हैं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। शायद इसी वजह से पीसीबी को बैकफुट पर आना पड़ा है।

वर्ल्‍ड कप खेलने आ रहा पाकिस्‍तान!

पाकिस्तान के इस रुख को बांग्‍लादेश की चिंताओं के साथ खुद को जोड़कर एक व्यापक समर्थन आधार को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन, लीक हुए प्रेस रिलीज से ये साफ हो गया है कि वह वर्ल्‍ड कप खेलने आ रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि वह भारत के खिलाफ खेलेगा या नहीं।

बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद शुरू हुआ टकराव, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने ICC के खिलाफ छेड़ी नई जंग
क्रिकेट
World Cricketers Association fight with ICC

T20 World Cup 2026

Published on:

31 Jan 2026 12:29 pm

