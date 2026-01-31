पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी करेगा या नहीं? लीक हुए PCB के प्रेस नोट में हो गया खुलासा

Pakistan will participate in T20 World Cup: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए बांग्‍लादेश का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के खेलने पर अभी भी अनिश्चितता के बादल छाए हुए है। आईसीसी के सख्‍त रुख के बाद भी वह पत्‍ते खोलने को तैयार नहीं है, जबकि इस मेगा इवेंट को शुरू होने अब एक सप्‍ताह का समय शेष है। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेस नोट लीक हो गया था, जिसमें पाकिस्‍तान की वर्ल्‍ड कप यात्रा योजना का जिक्र था। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान टीम 2 फरवरी को एयर लंका की फ्लाइट से श्रीलंका के लिए रवाना होने वाली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शामिल हो सकती है।