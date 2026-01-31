31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने बाद शुरू हुआ टकराव, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने ICC के खिलाफ छेड़ी नई जंग

World Cricketers Association fight with ICC: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (WCA) के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में शामिल होने की शर्तों को लेकर विवाद चल रहा है। एसोसिएशन का दावा है कि आईसीसी का नया ड्राफ्ट शोषण करने वाला है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 31, 2026

World Cricketers Association fight with ICC

ICC President Jay Shah (Photo Credit - IANS)

World Cricketers Association fight with ICC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (WCA) के बीच टीम में शामिल होने की शर्तों को लेकर टकराव हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नाम, छवि और समानता के अधिकारों और खिलाड़ी से संबंधित डेटा के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली एसोसिएशन की शिकायत है कि आईसीसी ने कई देशों के खिलाड़ियों को टीम की ऐसी शर्तें भेजी हैं, जो दोनों संस्थाओं के बीच 2024 में हुए समझौते के अनुरूप नहीं हैं। यह कि नया ड्राफ्ट ज्‍यादा शोषण करने वाला है।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने कहा है कि 2024 का समझौता केवल राष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड पर लागू था और वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले अन्य खिलाड़ी इससे बंधे नहीं थे। वहीं, डब्‍ल्‍यूसीए ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि 2024 का समझौता वैश्विक खिलाड़ियों के संगठन से जुड़े सभी खिलाड़ियों पर लागू होता है और बोर्ड के साथ जुड़ाव की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करनी चाहिए।

एसोसिएशन ने उठाए तीन बड़े मुद्दे

  • एसोसिएशन का कहना है कि आईसीसी का वर्जन अनुमतियों का विस्तार करता है और राष्ट्रीय बोर्डों के माध्यम से अनुमोदन करता है, जिसमें तीसरे पक्षों को लाइसेंस देना भी शामिल है। 2024 के वर्जन ने NIL के इस्तेमाल को आईसीसी के कमर्शियल पार्टनर और यहां तक ​​कि मेजबानों तक सीमित कर दिया था, जिसमें एसासिएशन को खिलाड़ियों की ओर से बातचीत करने का अधिकार था।
  • एसोसिएशन का कहना है कि आईसीसी का वर्जन गवर्निंग बॉडी को बोर्ड के समझौते के साथ डेटा का इस्तेमाल और उसका व्यवसायीकरण करने देता है और आईसीसी को मालिक मानता है। जबकि स्वीकृत वर्जन में स्वामित्व खिलाड़ी के पास रहता है और संवेदनशीलता को देखते हुए सहमति की आवश्यकता होती है।
  • एसोसिएशन का यह भी कहना है कि आईसीसी का वर्जन मानता है कि खिलाड़ियों ने भाग लेकर शर्तों को स्वीकार कर लिया है। भले ही उन्होंने हस्ताक्षर न किए हों, जबकि सहमत वर्जन में हर इवेंट के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।

एसोसिएशन के सीईओ कही ये बात

एसोसिएशन के सीईओ टॉम मोफैट के खिलाड़ियों को लिखे मेमो में इसे कड़े शब्दों में कहा गया है कि 2024 की शर्तों में खिलाड़ियों को दिए गए सभी संरक्षण को जानबूझकर हटा दिया गया है। जबकि खिलाड़ियों का मालिकाना हक लेने और आपकी सहमति के बिना तीसरे पक्षों के साथ इसका इस्तेमाल और व्यवसायीकरण करने की लगभग असीमित क्षमता का दावा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एकमात्र उपाय आईसीसी द्वारा चलाई जाने वाली आंतरिक समाधान प्रक्रिया है।

मौफेट ने यह भी कहा कि आईसीसी और मेंबर बोर्ड बिना मंज़ूरी वाले वर्ज़न के ज़रिए इस वर्ल्ड कप में सबसे कमजोर और सबसे कम सैलरी पाने वाले खिलाड़ियों के ग्रुप का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो शौकिया खिलाड़ी हैं।

'एसोसिएशन वर्ल्ड कप में कोई रुकावट नहीं डालना चाहती'

मौफेट ने कहा कि एसोसिएशन वर्ल्ड कप में कोई रुकावट नहीं डालना चाहती, लेकिन उन्होंने माना कि 2024 के एग्रीमेंट से मेल न खाने वाली शर्तों को लेकर वे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आईसीसी की शर्तें खिलाड़ियों के अधिकारों और सुरक्षा को काफी कमजोर करती हैं, जिसमें इमेज और कमर्शियल इस्तेमाल से जुड़े अधिकार भी शामिल हैं, जबकि जो शर्तें तय हुई थीं, वे अलग थीं।

'कमजोर खिलाड़ियों के ग्रुप को निशाना बनाया गया'

यह खास तौर पर चिंता की बात है कि सबसे कमजोर खिलाड़ियों के ग्रुप को निशाना बनाया गया है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे उसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले दूसरे खिलाड़ियों के ग्रुप से अलग नियमों और शर्तों के तहत खेलें। प्रभावित कई खिलाड़ियों के लिए आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लेना इनकम और करियर में आगे बढ़ने का मुख्य जरिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

31 Jan 2026 11:37 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने बाद शुरू हुआ टकराव, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने ICC के खिलाफ छेड़ी नई जंग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

गौतम गंभीर पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा का चौंकाने वाला बयान, कहा – उन्हें टेस्ट क्रिकेट से हटा देना…

Temba bavuma
क्रिकेट

हम नहीं खेलेंगे… भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल पर पूर्व पाकिस्तानी स्टार खिलाड़ी का विस्फोटक बयान

India vs Pakistan World Cup Final
क्रिकेट

पाकिस्तान से हारकर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भारत, लेकिन लगेगा 440 वोल्ट का झटका

U19 World Cup Semifinal Scenario
क्रिकेट

नेट्स में सैमसन ने बुमराह की गेंद पर लगाए लंबे-लंबे शॉट, यह मंजर देख टीम के खिलाड़ी हुए हैरान, देखें Video

Sanju Samson hits 50 before Asia Cup 2025
क्रिकेट

आज आखिरी मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग में होंगे बड़े बदलाव, जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 5th T20i Playing 11 Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.