बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने बाद शुरू हुआ टकराव, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने ICC के खिलाफ छेड़ी नई जंग

World Cricketers Association fight with ICC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (WCA) के बीच टीम में शामिल होने की शर्तों को लेकर टकराव हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नाम, छवि और समानता के अधिकारों और खिलाड़ी से संबंधित डेटा के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली एसोसिएशन की शिकायत है कि आईसीसी ने कई देशों के खिलाड़ियों को टीम की ऐसी शर्तें भेजी हैं, जो दोनों संस्थाओं के बीच 2024 में हुए समझौते के अनुरूप नहीं हैं। यह कि नया ड्राफ्ट ज्‍यादा शोषण करने वाला है।