बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने बाद शुरू हुआ टकराव, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने ICC के खिलाफ छेड़ी नई जंग

ICC President Jay Shah (Photo Credit - IANS)
World Cricketers Association fight with ICC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (WCA) के बीच टीम में शामिल होने की शर्तों को लेकर टकराव हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नाम, छवि और समानता के अधिकारों और खिलाड़ी से संबंधित डेटा के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली एसोसिएशन की शिकायत है कि आईसीसी ने कई देशों के खिलाड़ियों को टीम की ऐसी शर्तें भेजी हैं, जो दोनों संस्थाओं के बीच 2024 में हुए समझौते के अनुरूप नहीं हैं। यह कि नया ड्राफ्ट ज्यादा शोषण करने वाला है।
ईएसपीएनक्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने कहा है कि 2024 का समझौता केवल राष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड पर लागू था और वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले अन्य खिलाड़ी इससे बंधे नहीं थे। वहीं, डब्ल्यूसीए ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि 2024 का समझौता वैश्विक खिलाड़ियों के संगठन से जुड़े सभी खिलाड़ियों पर लागू होता है और बोर्ड के साथ जुड़ाव की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करनी चाहिए।
एसोसिएशन के सीईओ टॉम मोफैट के खिलाड़ियों को लिखे मेमो में इसे कड़े शब्दों में कहा गया है कि 2024 की शर्तों में खिलाड़ियों को दिए गए सभी संरक्षण को जानबूझकर हटा दिया गया है। जबकि खिलाड़ियों का मालिकाना हक लेने और आपकी सहमति के बिना तीसरे पक्षों के साथ इसका इस्तेमाल और व्यवसायीकरण करने की लगभग असीमित क्षमता का दावा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एकमात्र उपाय आईसीसी द्वारा चलाई जाने वाली आंतरिक समाधान प्रक्रिया है।
मौफेट ने यह भी कहा कि आईसीसी और मेंबर बोर्ड बिना मंज़ूरी वाले वर्ज़न के ज़रिए इस वर्ल्ड कप में सबसे कमजोर और सबसे कम सैलरी पाने वाले खिलाड़ियों के ग्रुप का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो शौकिया खिलाड़ी हैं।
मौफेट ने कहा कि एसोसिएशन वर्ल्ड कप में कोई रुकावट नहीं डालना चाहती, लेकिन उन्होंने माना कि 2024 के एग्रीमेंट से मेल न खाने वाली शर्तों को लेकर वे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आईसीसी की शर्तें खिलाड़ियों के अधिकारों और सुरक्षा को काफी कमजोर करती हैं, जिसमें इमेज और कमर्शियल इस्तेमाल से जुड़े अधिकार भी शामिल हैं, जबकि जो शर्तें तय हुई थीं, वे अलग थीं।
यह खास तौर पर चिंता की बात है कि सबसे कमजोर खिलाड़ियों के ग्रुप को निशाना बनाया गया है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे उसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले दूसरे खिलाड़ियों के ग्रुप से अलग नियमों और शर्तों के तहत खेलें। प्रभावित कई खिलाड़ियों के लिए आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लेना इनकम और करियर में आगे बढ़ने का मुख्य जरिया है।
