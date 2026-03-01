पूर्व कप्तान ने IPL 2026 से पहले रोहित, कोहली और धोनी जैसे दिग्गजों के साथ कर दी सैमसन की तुलना

जिओ हॉटस्टार (Jio Hotstar) के 'गेम प्लान - नो योर टीम' शो में बोलते हुए डुप्लेसी ने कहा कि आईपीएल की हर दिग्गज टीम के पास कोई एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी जरूर रहा है जो लंबे अरसे तक अच्छे प्रदर्शन की बदौलत उस फ्रेंचाइज की पहचान बना। रोहित शर्मा, एमएस धोनी और विराट कोहली इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनके मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन की ठीक ऐसी ही भूमिका थी।



डुप्लेसी ने साफ कहा कि जब भी वे राजस्थान रॉयल्स के बारे में सोचते हैं तो उनके जेहन में सबसे पहले सैमसन का नाम आता है। नई पीढ़ी के खिलाड़ी होने के बावजूद सैमसन उस फ्रेंचाइज का चेहरा बन चुके थे और उनका जाना फैंस, टीम और टूर्नामेंट तीनों के लिए बड़ा नुकसान है।