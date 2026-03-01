19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पूर्व कप्तान ने IPL 2026 से पहले रोहित, कोहली और धोनी जैसे दिग्गजों के साथ कर दी सैमसन की तुलना

IPL 2026 Preview: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी (Faf Du Plesis) ने संजू सैमसन (Sanju Samson) को वैसे ही राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का चेहरा बताया है, जैसे रोहित शर्मा (Rohit Sharma), विराट कोहली (Virat Kohli)और एमएस धोनी (MS Dhoni) अपनी-अपनी टीमों के लिए हैं। सैमसन इस सीजन में ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के साथ जुड़ गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Mar 19, 2026

Faf Du Plesis compared Sanju Samson with Rohit Sharma, Virat Kohli and MS Dhoni

फाफ डू प्लेसी ने दिग्गजों से की संजू सैमसन की तुलना (Image: IANS)

IPL 2026 Preview: आईपीएल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने संजू सैमसन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए उतने ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, जितना रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस (MI), विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए हैं। उनका मानना है कि इस सीजन सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलना, राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

जियोस्टार के प्रोग्राम में दिया बड़ा बयान

जिओ हॉटस्टार (Jio Hotstar) के 'गेम प्लान - नो योर टीम' शो में बोलते हुए डुप्लेसी ने कहा कि आईपीएल की हर दिग्गज टीम के पास कोई एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी जरूर रहा है जो लंबे अरसे तक अच्छे प्रदर्शन की बदौलत उस फ्रेंचाइज की पहचान बना। रोहित शर्मा, एमएस धोनी और विराट कोहली इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनके मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन की ठीक ऐसी ही भूमिका थी।

डुप्लेसी ने साफ कहा कि जब भी वे राजस्थान रॉयल्स के बारे में सोचते हैं तो उनके जेहन में सबसे पहले सैमसन का नाम आता है। नई पीढ़ी के खिलाड़ी होने के बावजूद सैमसन उस फ्रेंचाइज का चेहरा बन चुके थे और उनका जाना फैंस, टीम और टूर्नामेंट तीनों के लिए बड़ा नुकसान है।

रॉयल्स के लिए टॉप स्कोरर रहे सैमसन

सैमसन का राजस्थान रॉयल्स के साथ सफर 2013 में शुरू हुआ था। उन्होंने फ्रेंचाइज के लिए 11 सीजन खेले और 155 मैचों में 4,000 से अधिक रन बनाए, जो राजस्थान के लिए बनाए गए किसी भी खिलाड़ी के सर्वाधिक रन हैं। वे टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। 2021 में कप्तान बनने के बाद उन्होंने टीम को 2022 के फाइनल तक पहुंचाया, जो 2008 के बाद राजस्थान का पहला फाइनल था। उनका बेस्ट सीजन 2024 में रहा, जब उन्होंने 48.27 की औसत और 153.46 की स्ट्राइक रेट से 531 रन बनाए और टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया।

सैमसन के बदले जड़ेजा और करन का ट्रेड

आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक ट्रेड डील हुई। इसके तहत सैमसन को चेन्नई में भेजा गया और बदले में रवींद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान के खेमे में शामिल हुए। डुप्लेसी ने यह भी कहा कि सैमसन की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल पर अतिरिक्त दबाव आएगा। पहले सैमसन की निरंतर बल्लेबाजी उन्हें अपना नैचुरल गेम खेलने की आजादी देती थी, लेकिन अब जायसवाल को अग्रेसर और एंकर का रोल एकसाथ निभाना होगा। राजस्थान और चेन्नई के बीच पहला मुकाबला 30 मार्च शाम 7:30 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा।​​​​​​​​​​​​​​​​

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

19 Mar 2026 09:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व कप्तान ने IPL 2026 से पहले रोहित, कोहली और धोनी जैसे दिग्गजों के साथ कर दी सैमसन की तुलना

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

राजस्थान रॉयल्स ने इस वजह से रियान पराग को बनाया कप्तान, IPL 2026 से पहले हेड कोच ने बताई वजह

Riyan Parag and Sanju Samson
क्रिकेट

चेन्नई सुपर किंग्स को लगा तगड़ा झटका, IPL 2026 के पूरे सीजन से बाहर हुआ ये तूफानी गेंदबाज

chennai Super Kings
क्रिकेट

आज ही के दिन तीसरी पारी घोषित करने के बावजूद हार गई थी वेस्टइंडीज, टीम इंडिया के साथ भी हो चुका है ऐसा

West Indies lost vs England despite declaring the third innings of test - 1968
क्रिकेट

इस खिलाड़ी की कप्तानी में खेलेंगे धोनी और सैमसन, IPL 2026 के लिए CSK ने घोषित किया अपना कप्तान

चेन्नई सुपर किंग्स
क्रिकेट

इस दिग्गज ने अचानक छोड़ दी टी20 टीम की कमान, टी20 वर्ल्डकप में टीम ने किया था खराब प्रदर्शन

पॉल स्टार्लिंग (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.