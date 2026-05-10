IPL 2026 के प्लेऑफ्स से LSG हुई बाहर, CSK की जीत से राजस्थान रॉयल्स को हुआ नुकसान, जानें कैसे

204 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत धमाकेदार रही। संजू सैमसन 14 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और LSG की जीत की उम्मीदों को धुंधली कर दी। उर्विल ने आईपीएल इतिहास की संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 13 गेंदों में यह कारनामा कर यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। गायकवाड़ और उर्विल के आउट होने के बाद LSG ने वापसी की और मैच कांटे का बना दिया। लेकिन प्रशांत वीर और शिवम दुबे ने टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया और लगातार तीसरी जीत दिला दी।