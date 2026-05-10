शादी के 10 साल बाद पिता बने सूर्यकुमार यादव ने बताया बेटी का नाम, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

Suryakumar Yadav Daughter Name: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है। शादी के 10 साल बाद हई पहली संतान का उन्होंने नामकरण कर दिया है। सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी (Devisha Shetty) ने अपनी बेटी का नाम रिद्धिमा रखा है। इस खास पल की जानकारी सूर्या ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करके दी। पोस्ट शेयर होने के बाद दोनों को लगातार बधाइयां मिल रही हैं।