T20 World Cup 2026: USA की टीम में पाकिस्तान के तीन, भारतीय मूल के 9 खिलाड़ी, इस गुजरती क्रिकेटर को मिली कप्तानी

इस टीम में 9 भारतीय मूल, तीन पाकिस्तानी मूल, एक श्रीलंका और दो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। यूएसए की कप्तानी गुजारत के क्रिकेटर मोनांक पटेल के हाथों में ही है। वहीं भारतीय मूल के शुभम रंजन, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, साईतेजा मुक्कामाला , संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, सौरभ नेत्रवलकर टीम में शामिल हैं। पाकिस्तानी मूल के अली खान, मोहम्मद मोहसिन और शायन जहांगीर को स्क्वाड में मौका मिला है। एंड्रीज गौस और शैडली वैन शल्कविक दक्षिण अफ्रीकी मूल के खिलाड़ी हैं।