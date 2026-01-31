31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव के पास आज इतिहास रचने का मौका, इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव तिरुवनंतपुरम में शनिवार को खेले जाने वाले टी20 में 33 रन बना लेते हैं तो इस फॉर्मेट में उनके 3,000 रन पूरे हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय टी20 में 3,000 रन पूरे करने वाले सूर्यकुमार यादव तीसरे भारतीय बन सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 31, 2026

Suryakumar Yadav

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo- BCCI@X)

Suryakumar Yadav, India vs New Zealand 5Th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम में सीरीज का पांचवां टी20 मुकाबला खेला जाना है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में एक खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2025 बतौर बल्लेबाज बेहद निराशाजनक रहा था। बीते साल खेली 22 टी20 पारियों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके थे।

सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी

टी20 विश्व कप 2026 से पहले उनकी खराब फॉर्म भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता थी, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने फॉर्म में वापसी कर ली है। पिछले 4 मैचों में वह दो तूफानी अर्धशतक लगा चुके हैं। सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी से भारतीय मध्यक्रम मजबूत हुआ है।

मात्र इतने रन बनाते ही पूरे कर लेंगे 3 हज़ार रन

पिछली 4 पारियों में 32, 82, 56 और 8 रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव तिरुवनंतपुरम में शनिवार को खेले जाने वाले टी20 में 33 रन बना लेते हैं तो इस फॉर्मेट में उनके 3,000 रन पूरे हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय टी20 में 3,000 रन पूरे करने वाले सूर्यकुमार यादव तीसरे भारतीय बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय टी20 में भारत के लिए सूर्यकुमार यादव से ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बनाए हैं। रोहित और विराट ने पिछले टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था।

सूर्यकुमार यादव का टी20 करियर

सूर्यकुमार यादव ने अब तक 103 टी20 मैचों की 97 पारियों में 36.62 की औसत से 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाते हुए 2,967 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2025 अगर उनकी प्रतिष्ठा के मुताबिक रहा होता, तो टी20 फॉर्मेट में वह कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके होते। रोहित शर्मा ने 159 मैचों की 151 पारियों में 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाते हुए 4,231 रन बनाए हैं। इसके बाद विराट कोहली हैं। विराट ने 125 मैचों की 117 पारियों में 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 4,188 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

नेट्स में सैमसन ने बुमराह की गेंद पर लगाए लंबे-लंबे शॉट, यह मंजर देख टीम के खिलाड़ी हुए हैरान, देखें Video
क्रिकेट
Sanju Samson hits 50 before Asia Cup 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

31 Jan 2026 12:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव के पास आज इतिहास रचने का मौका, इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी करेगा या नहीं? लीक हुए PCB के प्रेस नोट में हो गया खुलासा

Pakistan will participate in T20 World Cup
क्रिकेट

बांग्लादेश को बाहर करने बाद टकराव, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने ICC के खिलाफ छेड़ी नई जंग

World Cricketers Association fight with ICC
क्रिकेट

गौतम गंभीर पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा का चौंकाने वाला बयान, कहा – उन्हें टेस्ट क्रिकेट से हटा देना…

Temba bavuma
क्रिकेट

हम नहीं खेलेंगे… भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल पर पूर्व पाकिस्तानी स्टार खिलाड़ी का विस्फोटक बयान

India vs Pakistan World Cup Final
क्रिकेट

पाकिस्तान से हारकर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भारत, लेकिन लगेगा 440 वोल्ट का झटका

U19 World Cup Semifinal Scenario
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.