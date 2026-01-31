IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव के पास आज इतिहास रचने का मौका, इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo- BCCI@X)
Suryakumar Yadav, India vs New Zealand 5Th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम में सीरीज का पांचवां टी20 मुकाबला खेला जाना है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में एक खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2025 बतौर बल्लेबाज बेहद निराशाजनक रहा था। बीते साल खेली 22 टी20 पारियों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके थे।
टी20 विश्व कप 2026 से पहले उनकी खराब फॉर्म भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता थी, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने फॉर्म में वापसी कर ली है। पिछले 4 मैचों में वह दो तूफानी अर्धशतक लगा चुके हैं। सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी से भारतीय मध्यक्रम मजबूत हुआ है।
पिछली 4 पारियों में 32, 82, 56 और 8 रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव तिरुवनंतपुरम में शनिवार को खेले जाने वाले टी20 में 33 रन बना लेते हैं तो इस फॉर्मेट में उनके 3,000 रन पूरे हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय टी20 में 3,000 रन पूरे करने वाले सूर्यकुमार यादव तीसरे भारतीय बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय टी20 में भारत के लिए सूर्यकुमार यादव से ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बनाए हैं। रोहित और विराट ने पिछले टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था।
सूर्यकुमार यादव ने अब तक 103 टी20 मैचों की 97 पारियों में 36.62 की औसत से 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाते हुए 2,967 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2025 अगर उनकी प्रतिष्ठा के मुताबिक रहा होता, तो टी20 फॉर्मेट में वह कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके होते। रोहित शर्मा ने 159 मैचों की 151 पारियों में 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाते हुए 4,231 रन बनाए हैं। इसके बाद विराट कोहली हैं। विराट ने 125 मैचों की 117 पारियों में 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 4,188 रन बनाए हैं।
