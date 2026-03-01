13 साल से आईपीएल खेल रहे हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस सीजन हर बल्लेबाज के मन में पैदा किया खौफ

आईपीएल 2015 में बुमराह ने मुंबई इंडियंस की ओर से 4 मुकाबले खेले, जिसमें वह 3 विकेट ही निकाल सके। उनका स्वर्णिम दौर साल 2016 से शुरू हुआ, जब उन्होंने 14 मुकाबलों में 15 विकेट लिए। साल 2017 में उन्होंने 16 मैचों में 22 की औसत से 20 विकेट हासिल किए। आईपीएल 2018 में उनके नाम 14 मुकाबलों में 17 विकेट रहे। आईपीएल 2019 में बुमराह ने 16 मैच खेले, जिसमें 21.52 की औसत से 19 विकेट लिए। आईपीएल 2020 में उन्होंने 15 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 विकेट झटके।