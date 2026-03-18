18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत ने नहीं खेला कोई भी मैच, फिर भी इन 5 खिलाड़ियों की बदल गई रैकिंग, 2 को हुआ नुकसान

आईसीसी की नई टी20 रैंकिंग में बिना मैच खेले भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला। संजू सैमसन, बुमराह और तिलक वर्मा को फायदा हुआ, जबकि अर्शदीप और अक्षर पटेल को नुकसान झेलना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 18, 2026

टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 Ranking: बुधवार को आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें टी20 रैंकिंग में पांच भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 8 मार्च को खेला गया था। उसके बाद से भारतीय टीम ने एक भी मुकाबला नहीं खेला, इसके बावजूद टीम इंडिया के पांच खिलाड़ियों की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला है। ये पांच खिलाड़ी वही हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। वहीं अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को नुकसान हुआ है और दोनों एक-एक स्थान नीचे खिसक गए हैं।

दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक

अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-10 में भारत के चार बल्लेबाज शामिल हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव। वहीं संजू सैमसन 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें एक स्थान का फायदा इसलिए हुआ क्योंकि फिन एलन को दो स्थान का नुकसान हुआ और वह 20वें से 22वें स्थान पर पहुंच गए। यही वजह है कि सैमसन के साथ हैरी ब्रूक को भी आगे बढ़ने का मौका मिला।

इसी तरह गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह को एक स्थान का फायदा इसलिए हुआ क्योंकि साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा एक स्थान नीचे खिसककर छठे स्थान पर पहुंच गए। जिसकी वजह से बुमराह पांचवें स्थान पर आ गए। गेंदबाजों की रैंकिंग में ही अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। अर्शदीप 16वें से 17वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि अक्षर पटेल 17वें से 18वें स्थान पर खिसक गए। इसकी बड़ी वजह मिचेल सेंटनर की शानदार छलांग रही, जिन्होंने 11 स्थान की बढ़त हासिल की।

सेंटनर के आगे बढ़ने की वजह से कई अन्य गेंदबाजों को भी नुकसान हुआ है, जिनमें श्रीलंका के महेश तीक्षणा और वानिंदु हसरंगा, वेस्टइंडीज के अकील हुसैन, पाकिस्तान के सलमान मिर्जा, इंग्लैंड के लियम लिविंगस्टन और बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज शामिल हैं, जिन्हें रैंकिंग में पीछे खिसकना पड़ा। टीम इंडिया इस समय टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर है तो टी20 और वनडे रैंकिंग में नंबर वन पर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

T20 रैंकिंग में अभिषेक-ईशान समेत 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, संजू सैमसन टॉप 20 में भी नहीं बना पाए जगह
क्रिकेट
Sanju Samson and jasprit bumrah

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

18 Mar 2026 05:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत ने नहीं खेला कोई भी मैच, फिर भी इन 5 खिलाड़ियों की बदल गई रैकिंग, 2 को हुआ नुकसान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

गंभीर की वजह से कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से लिया संन्यास? अश्विन ने किया खुलासा! बयान ने मचाई खलबली

क्रिकेट

नेपाल के इस ऑलराउंडर ने किया बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों से निकले आगे

Dipendra Singh Airee ranks 4th in ICC mens T20 all-rounder rankings
क्रिकेट

विराट कोहली IPL 2026 में बना सकते हैं ‘महारिकॉर्ड’, बस चाहिए इतने रन

Virat Kohli
क्रिकेट

T20 रैंकिंग में अभिषेक-ईशान समेत 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, संजू सैमसन टॉप 20 में भी नहीं बना पाए जगह

Sanju Samson and jasprit bumrah
क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका, ऐसा करते ही एमएस धोनी के खास क्लब में हो जाएंगे शामिल

Sanju Samson T20 World Cup 2026 , Sanju Samson missed centuries , Sanju Samson Player of the Tournament , Gautam Gambhir No Personal Milestone , Sanju Samson Interview India Today , India vs New Zealand T20 Final 2026 t20 world cup latest news , cricket latest news, cricket news, cricket news in hindi, hindi cricket news, sanju samson,sanju samson misses 3 centuries, sanju samson interview india today, sanju samson interviews
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.