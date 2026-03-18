भारत ने नहीं खेला कोई भी मैच, फिर भी इन 5 खिलाड़ियों की बदल गई रैकिंग, 2 को हुआ नुकसान

ICC Men's T20 Ranking: बुधवार को आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें टी20 रैंकिंग में पांच भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 8 मार्च को खेला गया था। उसके बाद से भारतीय टीम ने एक भी मुकाबला नहीं खेला, इसके बावजूद टीम इंडिया के पांच खिलाड़ियों की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला है। ये पांच खिलाड़ी वही हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। वहीं अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को नुकसान हुआ है और दोनों एक-एक स्थान नीचे खिसक गए हैं।