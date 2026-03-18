T20 रैंकिंग में अभिषेक-ईशान समेत 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, संजू सैमसन टॉप 20 में भी नहीं बना पाए जगह

तिलक वर्मा को एक स्थान का फायदा हुआ है और वह छठे स्थान पर आ गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सेफर्ट को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह सातवें स्थान पर खिसक गए हैं। आठवें स्थान पर साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस हैं और नौवें स्थान पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। दसवें स्थान पर इंग्लैंड के जोस बटलर हैं। इसके अलावा अन्य बल्लेबाजों की रैंकिंग की बात करें तो संजू सैमसन भी बिना कोई मैच खेले एक स्थान ऊपर चढ़ने में सफल रहे हैं और वह 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं शिवम दुबे 27वें और हार्दिक पंड्या 48वें स्थान पर हैं।