18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 रैंकिंग में अभिषेक-ईशान समेत 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, संजू सैमसन टॉप 20 में भी नहीं बना पाए जगह

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद जारी नई रैंकिंग में बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा नंबर-1 बने हुए हैं, जबकि गेंदबाजों में राशिद खान शीर्ष पर कायम हैं। तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह को रैंकिंग में फायदा मिला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 18, 2026

Sanju Samson and jasprit bumrah

संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 Latest Ranking Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद दूसरी रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें बल्लेबाजों की रैंकिंग में सिर्फ एक बदलाव हुआ है। जहां बिना मैच खेले तिलक वर्मा को एक स्थान का फायदा हुआ है, वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह भी बिना कोई मैच खेले एक स्थान आगे बढ़ गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने 11 स्थान की छलांग लगाई है।

टॉप 10 में 4 भारतीय बल्लेबाज

आपको बता दें कि इस दौरान बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। भारत के चार बल्लेबाज टॉप-10 रैंकिंग में शामिल हैं। अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं, जिनके पास 875 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं ईशान किशन दूसरे स्थान पर हैं, जिनके पास 871 रेटिंग पॉइंट्स हैं। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए। इसके बाद फिल साल्ट का नंबर आता है, जो चौथे स्थान पर हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका पांचवें स्थान पर हैं।

जानें कहां है संजू सैमसन?

तिलक वर्मा को एक स्थान का फायदा हुआ है और वह छठे स्थान पर आ गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सेफर्ट को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह सातवें स्थान पर खिसक गए हैं। आठवें स्थान पर साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस हैं और नौवें स्थान पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। दसवें स्थान पर इंग्लैंड के जोस बटलर हैं। इसके अलावा अन्य बल्लेबाजों की रैंकिंग की बात करें तो संजू सैमसन भी बिना कोई मैच खेले एक स्थान ऊपर चढ़ने में सफल रहे हैं और वह 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं शिवम दुबे 27वें और हार्दिक पंड्या 48वें स्थान पर हैं।

गेंदबाजों की रैंकिंग में राशिद खान नंबर-1 गेंदबाज हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती दूसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के अबरार अहमद तीसरे और इंग्लैंड के आदिल रशीद चौथे स्थान पर हैं। जसप्रीत बुमराह को एक स्थान का फायदा मिला है और वह छठे से पांचवें स्थान पर आ गए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा एडम जैम्पा सातवें, वेस्टइंडीज के अकील हुसैन आठवें, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान नौवें और अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान दसवें स्थान पर हैं।

ये भी पढ़ें

RCB sale: अंतिम चरण में पहुंची RCB की बिक्री, कीमत लगभग 2 बिलियन डॉलर तय, रेस में ये दो दावेदार
क्रिकेट
IPL 2026 schedule awaits election dates

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

18 Mar 2026 04:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 रैंकिंग में अभिषेक-ईशान समेत 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, संजू सैमसन टॉप 20 में भी नहीं बना पाए जगह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026: संजू सैमसन के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका, ऐसा करते ही एमएस धोनी के खास क्लब में हो जाएंगे शामिल

Sanju Samson T20 World Cup 2026 , Sanju Samson missed centuries , Sanju Samson Player of the Tournament , Gautam Gambhir No Personal Milestone , Sanju Samson Interview India Today , India vs New Zealand T20 Final 2026 t20 world cup latest news , cricket latest news, cricket news, cricket news in hindi, hindi cricket news, sanju samson,sanju samson misses 3 centuries, sanju samson interview india today, sanju samson interviews
क्रिकेट

RCB sale: अंतिम चरण में पहुंची RCB की बिक्री, कीमत लगभग 2 बिलियन डॉलर तय, रेस में ये दो दावेदार

IPL 2026 schedule awaits election dates
क्रिकेट

शिखर धवन का 13 साल पुराना रिकॉर्ड अब भी कायम, आज ही के दिन मोहाली में किया था ये कारनामा

Shikhar Dhawan highest score by a test debutant
क्रिकेट

हवा में उड़कर फील्डिंग करने वाले इस धाकड़ क्रिकेटर ने पायलट बन एयरक्राफ्ट की सफलतापूर्वक कराई लैंडिंग, देखें वीडियो

Glenn Phillips flew aircraft
क्रिकेट

कोहली की सबसे क्यूट फैन का वीडियो वायरल,बच्ची ने मांगी विराट वाली जर्सी

Virat Kohli Jersey
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.