RCB sale: अंतिम चरण में पहुंची RCB की बिक्री, कीमत लगभग 2 बिलियन डॉलर तय, रेस में ये दो दावेदार

IPL 2026, sale of Royal Challengers Bengaluru: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 शुरू होने से पहले गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लेकर एक बड़ी खबर आई है। यह लोकप्रिय फ्रेंचाइजी अब बिकने के कगार पर है और इसकी बोली 2 बिलियन डॉलर यानि करीब 16 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक, डियाजियो की सहायक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्सके स्वामित्व वाली इस फ्रेंचाइज़ी के लिए दो पक्षों ने बाइंडिंग बोली जमा कर दी है।