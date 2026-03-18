IPL 2026 में RCB के खिताब को बचाने बेंगलुरु पहुंचे विराट कोहली, एक झलक पाने को बेताब दिखे फैन, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कोहली को कड़ी सुरक्षा के बीच देखा जा सकता है। उनके साथ एयरपोर्ट अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे। 37 वर्षीय के कोहली हमेशा की तरह अपने लुक में शानदार लग रहे थे। उन्होंने नीले रंग की स्वेटशर्ट, काले रंग की ट्रैक पैंट पहनी थी और सिर पर एक कैप लगाई हुई थी। फ्रेंचाइजी ने भी उनके लौटने का संकेत देते हुए एक पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि आपको उन्हें देखने की जरूरत नहीं है… यह जानने के लिए कि वह आ रहे हैं! कैलेंडर देखें। संकेत मिलेंगे…।