18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 में RCB के खिताब को बचाने बेंगलुरु पहुंचे विराट कोहली, एक झलक पाने को बेताब दिखे फैन, वीडियो वायरल

Virat Kohli arrives in Bengaluru: आईपीएल 2026 के लिए विराट कोहली बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। बुधवार का जब RCB का ये स्‍टार बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा तो फैंस ने उनकी एक झलक पाने को काफी दौड़ लगाई, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते कुछ ही लोग उन्‍हें देख पाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 18, 2026

Virat Kohli reaches in Bengaluru

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Virat Kohli arrives in Bengaluru: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन से भी कम समय बचा है। इससे पहले सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की मौजूदगी से मजबूती मिली है। आईपीएल 2026 से पहले बुधवार 18 मार्च को कोहली बेंगलुरु पहुंचे। जहां उनकी एक झलक पाने को फैंस काफी बेताब नजर आए।

कड़े सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट से निकले कोहली

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कोहली को कड़ी सुरक्षा के बीच देखा जा सकता है। उनके साथ एयरपोर्ट अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे। 37 वर्षीय के कोहली हमेशा की तरह अपने लुक में शानदार लग रहे थे। उन्होंने नीले रंग की स्वेटशर्ट, काले रंग की ट्रैक पैंट पहनी थी और सिर पर एक कैप लगाई हुई थी। फ्रेंचाइजी ने भी उनके लौटने का संकेत देते हुए एक पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि आपको उन्हें देखने की जरूरत नहीं है… यह जानने के लिए कि वह आ रहे हैं! कैलेंडर देखें। संकेत मिलेंगे…।

फैंस को बेसब्री से इंतजार

आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस को उम्‍मीद है कि कोहली इस सीजन में भी आरसीबी के खिताब बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कोहली ने 2025 में फ्रेंचाइजी को टाइटल जिताने के अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने 144.71 के स्ट्राइक रेट और 54.75 की औसत से 657 रन बनाए थे, जिससे टीम का इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए 17 साल का इंतजार खत्म हुआ था। इसके अलावा कोहली की मौजूदगी इसलिए भी अहम है, क्योंकि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल ही खेलते हैं।

28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला

आरसीबी के आईपीएल 2026 अभियान की बात करें तो पहले चरण के शेड्यूल के मुताबिक, आरसीबी 28 मार्च को अपने घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी। इसके बाद वे 5 अप्रैल को पांच बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की मेजबानी करेंगे। उसके बाद दो मैच 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस से सामना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

18 Mar 2026 12:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 में RCB के खिताब को बचाने बेंगलुरु पहुंचे विराट कोहली, एक झलक पाने को बेताब दिखे फैन, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

कोहली की सबसे क्यूट फैन का वीडियो वायरल,बच्ची ने मांगी विराट वाली जर्सी

Virat Kohli Jersey
कारोबार

पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने वाला है… काबुल हमले के बाद अफगानी स्टार क्रिकेटर की चेतावनी, भारत से मांगी मदद

Allah Ghazanfar warns to Pakistan
क्रिकेट

रोहित या कोहली नहीं, BCCI भारतीय टीम के इस स्टार खिलाड़ी को देगा सबसे ज्‍यादा सैलरी!

Team India
क्रिकेट

मुझे कॉल करो… पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने पर विरोध का सामना कर रहीं काव्या मारन को ललित मोदी ने भेजा ये मैसेज

Lalit Modi Message to Kavya Maran
क्रिकेट

बांग्लादेश के T20 WC से बाहर होने का विवाद और गहराया, खेल मंत्रालय ने दिए नई जांच के आदेश

Bangladesh T20 World Cup snub row
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.