‘मुंबई इंडियंस को उनका ख्याल रखने की जरूरत’, जानें रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह के लिए ऐसा क्यों कहा

Ravi Shastri on Jasprit Bumrah: दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह के लिए ये आईपीएल (IPL) सीजन अच्छा नहीं रहा है। अब तक 10 मैच खेलने के बाद वह सिर्फ 3 विकेट ही हासिल कर पाए हैं। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बुमराह की फॉर्म में आई गिरावट पर चिंता जताई है। इसके पीछे की उन्होंने वजह भी समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा शास्त्री ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से आग्रह किया है कि वे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर (भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुकाबले) को देखते हुए अपने इस प्रमुख तेज गेंदबाज का ध्यान रखें।