अक्षर पटेल से हो गई बड़ी चूक! जिस मैदान पर 264 रन भी नहीं बचा पाई DC, उसी जगह क्यों चुनी पहले बैटिंग

Axar Patel Captaincy in IPL 2026: आईपीएल 2026 का 48वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह वही मैदान है, जहां अक्सर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से बचते हैं। लेकिन इसी मैदान पर अक्षर पटेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यही वह मैदान है, जहां पंजाब किंग्स ने कुछ दिन पहले 264 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। आईपीएल के इतिहास में इससे पहले कभी भी इतना बड़ा लक्ष्य चेज़ नहीं किया गया था।