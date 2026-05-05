अपना ही फैसला सही साबित नहीं कर पाए अक्षर पटेल, DC के टॉप 5 बल्लेबाज मिलकर बना पाए सिर्फ 61 रन

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 के 48वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज तो फेल हुए ही, खुद अक्षर पटेल अपने फैसले सही साबित नहीं कर पाए। टॉस के समय उन्होंने बताया था कि पिच अच्छी है और बल्लेबाजी के लिए आसान है।