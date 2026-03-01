‘बस संजू सैमसन को कप्तान मत बना देना’, IPL 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने CSK को दी ये सलाह, जानें वजह

इस सीजन अब तक सिर्फ 20 शुरुआती मैचों के ही कार्यक्रम की घोषणा हुई है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के साथ सभी 10 टीमों को सिर्फ चार-चार मुकाबले ही खेलने हैं। चेन्नई का पहला मुकाबला 30 मार्च को होगा, तो वहीं दूसरे मैच में वह पंजाब किंग्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। यह मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद चेन्नई की टीम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचेगी, जहां उसका मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा।