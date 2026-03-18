IPL 2026: ईशान किशन बने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, पैट कमिंस को लेकर दिया बड़ा अपडेट

आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 के शुरुआती 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है। पहले ही मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और जियोस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। शुरुआती चरण में सभी 10 टीमों को 4-4 मैच खेलने हैं। बचा हुआ शेड्यूल इस सप्ताह के अंत तक जारी किया जा सकता है।