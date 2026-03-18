गंभीर की वजह से कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से लिया संन्यास? अश्विन ने किया खुलासा! बयान ने मचाई खलबली

गंभीर को लेकर सवाल पर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, "अगर किसी को गौतम गंभीर से नाराज़ होना चाहिए, तो वो मैं हूं, है ना? मैं उनके कोच बनने के दूसरे या तीसरे दौरे पर ही टीम से बाहर हो गया…” उन्होंने आगे कहा, “कोच के तौर पर गौतम के पास अपना काम है। अगर उन्हें लगता है कि मुझे, विराट या रोहित को आगे बढ़ जाना चाहिए, तो यह बिल्कुल ठीक है। उस वक्त अगर मुझे इस बात से तकलीफ हुई, तो वह भी मेरी भावना है। लेकिन अगर आप खुद को उस भावना से अलग करके देखें, तो साफ है कि वह अपना काम कर रहे हैं और शायद उनके प्लान में मेरा भविष्य नहीं था।”