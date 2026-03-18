18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गंभीर की वजह से कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से लिया संन्यास? अश्विन ने किया खुलासा! बयान ने मचाई खलबली

करीब 10 महीने बाद दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के एक बयान ने कोहली और रोहित के टेस्ट रिटायरमेंट के मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। अश्विन ने इशारों में संकेत दिया कि कोच गौतम गंभीर कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 18, 2026

रविचंद्रन अश्विन ने कोहली और रोहित के टेस्ट रिटायरमेंट पर चौंकने वाला बयान दिया (Photo - BCCI)

लगभग एक साल बीतने के बाद भी पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा है। यह फैसला आज भी क्रिकेट जगत में बहस का विषय बना हुआ है।

फैंस का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यह फैसला पूरी तरह खिलाड़ियों का निजी नहीं था, बल्कि इसके पीछे टीम मैनेजमेंट की सोच भी शामिल थी। फैंस चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर को इसका ज़िम्मेदारी ठहरते आए हैं।

दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में रोहित और कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। बार्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-3 से मिली करारी हार के बाद 7 मई को रोहित ने इंस्टाग्राम के जरिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, और ठीक पांच दिन बाद 12 मई को कोहली ने भी वही रास्ता अपनाया।

अब करीब 10 महीने बाद दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के एक बयान ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। रीवा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए अश्विन ने अपने मिड-सीरीज रिटायरमेंट को याद किया और इशारों में संकेत दिया कि कोच गौतम गंभीर कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे।

गंभीर को लेकर सवाल पर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, "अगर किसी को गौतम गंभीर से नाराज़ होना चाहिए, तो वो मैं हूं, है ना? मैं उनके कोच बनने के दूसरे या तीसरे दौरे पर ही टीम से बाहर हो गया…” उन्होंने आगे कहा, “कोच के तौर पर गौतम के पास अपना काम है। अगर उन्हें लगता है कि मुझे, विराट या रोहित को आगे बढ़ जाना चाहिए, तो यह बिल्कुल ठीक है। उस वक्त अगर मुझे इस बात से तकलीफ हुई, तो वह भी मेरी भावना है। लेकिन अगर आप खुद को उस भावना से अलग करके देखें, तो साफ है कि वह अपना काम कर रहे हैं और शायद उनके प्लान में मेरा भविष्य नहीं था।”

अश्विन ने अपने फैसले पर भी खोला दिल

सिर्फ कोहली और रोहित ही नहीं, बल्कि अश्विन का रिटायरमेंट भी उतना ही चर्चा में रहा। गाबा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद उनके संन्यास ने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया था। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में अश्विन को मौका नहीं मिला, जहां वॉशिंग्टन सुंदर को उनसे ऊपर तरजीह दी गई। एडिलेड टेस्ट में उनकी वापसी हुई, लेकिन भारत 10 विकेट से हार गया। इसके बाद मेलबर्न टेस्ट से भी उन्हें बाहर कर दिया गया और उसी के बाद अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वह भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए।

अश्विन ने कहा, “मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत फैसले लेने की क्षमता है। वह सही है या गलत, यह लोग तय करेंगे। लेकिन आखिरकार यह मेरी जिंदगी है और मुझे अपने फैसले खुद लेने हैं। पर्थ टेस्ट के दौरान ही मुझे संकेत मिल गया था कि मेरा समय खत्म हो चुका है। टीम में जडेजा और मैं मुख्य स्पिनर थे, लेकिन वॉशी (वॉशिंगटन सुंदर) को मौका मिला, फिर अगले मैच में मैं आया और उसके बाद फिर बाहर हो गया, तो यह मेरे लिए साफ इशारा था।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर किसी और को मेरी जगह लेनी है, तो उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं उन खिलाड़ियों में से नहीं हूं जो वापसी की उम्मीद में टीम के आसपास बने रहते हैं। मैंने अपने करियर में काफी कुछ हासिल किया है, इसलिए अब इन चीजों में उलझने का कोई मतलब नहीं।”

अश्विन ने अपने नजरिए को साफ करते हुए कहा, “मैंने हमेशा अपने जीवन में सबसे पहले अहंकार को छोड़ने की कोशिश की है, और अभी भी उस प्रक्रिया में हूं। हम सब इंसान हैं, अहंकार आ ही जाता है। लेकिन अगर आप खुद को उससे अलग कर लें, तो चीजें साफ नजर आने लगती हैं। कभी-कभी इस देश में मिलने वाली लोकप्रियता हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अजेय हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है।”

ये भी पढ़ें

शिखर धवन का 13 साल पुराना रिकॉर्ड अब भी कायम, आज ही के दिन मोहाली में किया था ये कारनामा
क्रिकेट
Shikhar Dhawan highest score by a test debutant

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Mar 2026 05:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गंभीर की वजह से कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से लिया संन्यास? अश्विन ने किया खुलासा! बयान ने मचाई खलबली

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

भारत ने नहीं खेला कोई भी मैच, फिर भी इन 5 खिलाड़ियों की बदल गई रैकिंग, 2 को हुआ नुकसान

टीम इंडिया
क्रिकेट

नेपाल के इस ऑलराउंडर ने किया बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों से निकले आगे

Dipendra Singh Airee ranks 4th in ICC mens T20 all-rounder rankings
क्रिकेट

विराट कोहली IPL 2026 में बना सकते हैं ‘महारिकॉर्ड’, बस चाहिए इतने रन

Virat Kohli
क्रिकेट

T20 रैंकिंग में अभिषेक-ईशान समेत 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, संजू सैमसन टॉप 20 में भी नहीं बना पाए जगह

Sanju Samson and jasprit bumrah
क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका, ऐसा करते ही एमएस धोनी के खास क्लब में हो जाएंगे शामिल

Sanju Samson T20 World Cup 2026 , Sanju Samson missed centuries , Sanju Samson Player of the Tournament , Gautam Gambhir No Personal Milestone , Sanju Samson Interview India Today , India vs New Zealand T20 Final 2026 t20 world cup latest news , cricket latest news, cricket news, cricket news in hindi, hindi cricket news, sanju samson,sanju samson misses 3 centuries, sanju samson interview india today, sanju samson interviews
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.