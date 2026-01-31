नेट्स में सैमसन ने बुमराह की गेंद पर लगाए लंबे-लंबे शॉट, यह मंजर देख टीम के खिलाड़ी हुए हैरान, देखें Video

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)
Sanju Samson, India vs New Zealand 5th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में सबकी नजरें स्थानीय खिलाड़ी संजू सैमसन पर होंगी।
संजू सैमसन सीरीज के शुरुआती चारों मुकाबलों में बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। टी20 विश्व कप की प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह बची रहे, इसके लिए जरूरी है कि तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले टी20 मैच में वह बड़ी पारी खेलें और अपना खोया आत्मविश्वास हासिल करें। संजू सैमसन के लिए तिरुवनंतपुरम होम ग्राउंड है। इसलिए उम्मीद है कि वह स्थानीय दर्शकों के बीच अपने बुरे फॉर्म का दौर छोड़ बड़ा स्कोर करेंगे।
इस मैच से पहले संजू सैमसन नेट्स में खूब पसीना बहाते नजर आए। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बल्लेबाजी की और इस दौरान कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए। बुमराह की तेज गेंदबाजी का सामना करते हुए सैमसन की आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान रह गया।
31 साल के सैमसन को शुभमन गिल को टीम से बाहर कर बतौर ओपनर टीम में जगह दी गई थी। विकेटकीपर के तौर पर भी वह पहली पसंद थे, लेकिन सीरीज के शुरुआती 4 मैचों में निराशाजनक बल्लेबाजी से सैमसन ने अपने लिए खुद ही मुश्किल बढ़ा ली है। वह 4 मैचों में सिर्फ 40 रन बना सके हैं और 24 उनका सर्वाधिक स्कोर है। वहीं टीम में दूसरे विकेटकीपर के तौर पर शामिल ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में हैं और दूसरे टी20 में 76 रन की विस्फोटक पारी खेल चुके हैं। ईशान की फॉर्म ने भी सैमसन की चिंता बढ़ाई है।
सैमसन टी20 विश्व कप 2026 की प्लेइंग इलेवन में होंगे या नहीं, यह तिरुवनंतपुरम टी20 में मौका मिलने पर उनकी बल्लेबाजी पर निर्भर करता है। ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड शानदार है। भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में खेले गए चार टी20 मैचों में से तीन में जीत हासिल की है। इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 155 है, जबकि सबसे बड़ा स्कोर भारत ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। उस मैच में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 235 रन बनाए थे। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग