नेट्स में सैमसन ने बुमराह की गेंद पर लगाए लंबे-लंबे शॉट, यह मंजर देख टीम के खिलाड़ी हुए हैरान, देखें Video

सैमसन टी20 विश्व कप 2026 की प्लेइंग इलेवन में होंगे या नहीं, यह तिरुवनंतपुरम टी20 में मौका मिलने पर उनकी बल्लेबाजी पर निर्भर करता है। ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड शानदार है। भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में खेले गए चार टी20 मैचों में से तीन में जीत हासिल की है। इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 155 है, जबकि सबसे बड़ा स्कोर भारत ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। उस मैच में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 235 रन बनाए थे। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी।