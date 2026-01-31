U19 World Cup Semifinal Scenario: पाकिस्तान को इतने रन से जीतना होगा मैच, वरना हार के बाद भी सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएगा भारत

अगर भारत पाकिस्तान को हारा देता है तो वह सीधे -सीधे टेबल टॉप परते हुए सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएगा और उसका मुक़ाबला अफ़ग़ानिस्तान से होगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान से कम अंतर से हार जाता है तो दोनों टीमों के 6-6 अंक हो जाएंगे और भारत का नेट रन रेट बेहतर है। ऐसे में हार के बाद भी भारत सेमीफ़ाइनल में जगह बना लेगा। पाकिस्तान को सेमीफ़ाइनल में जाने के लिए न सिर्फ जीतना होगा, बल्कि जीत का अंतर भी बड़ा रखना होगा।