क्रिकेट

Under 19 World Cup Semifinal Scenario: इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान में फंसा पेंच, उलझ गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का गणित

ग्रुप-2 में भारत की स्थिति सबसे मजबूत है। टीम तीन मैचों में तीन जीतकर छह अंक के साथ टॉप पर है। टीम का नेटरनरेट भी +3.337 है। वहीं इंग्लैंड भी तीन मैचों में तीन जीतकर छह अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड का नेट रनरेट +1.989 का है। वहीं पाकिस्तान तीन मैचों में दो जीतकर चार अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान का नेट रनरेट +1.484 है।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 30, 2026

भारतीय अंडर 19 टीम सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के करीब (photo - BCCI)

Under 19 World Cup 2026 Semifinal Scenario: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर सिक्स मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। ग्रुप 1 को टॉप कर ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफ़ाइनल में जगह बना ली है। वहीं श्रीलंका या अफ़ग़ानिस्तान में से कोई एक नॉकआउट में जगह बनाएगा। वहीं ग्रुप 2 में तीन टीमों के बीच पेंच फंसा हुआ है। इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान में से कोई दो टीम सेमीफ़ाइनल में पहुंचेगी।

क्या है सुपर सिक्स के ग्रुप-2 की स्थिति

ग्रुप-2 में भारत की स्थिति सबसे मजबूत है। टीम तीन मैचों में तीन जीतकर छह अंक के साथ टॉप पर है। टीम का नेटरनरेट भी +3.337 है। वहीं इंग्लैंड भी तीन मैचों में तीन जीतकर छह अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड का नेट रनरेट +1.989 का है। वहीं पाकिस्तान तीन मैचों में दो जीतकर चार अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान का नेट रनरेट +1.484 है।

भारत के पास बेहतर नेट रनरेट का फायदा

इंग्लैंड अपना आखिरी मुकाबला शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अबतक बेहद साधारण रहा है। अमेरिका और बांग्लादेश के खिलाफ उनके मुक़ाबले बारिश से धुल गए। वहीं उन्हें भारत से सात विकेट और पाकिस्तान से आठ विकेट से हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है और अगर वह न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो वह आठ अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इस स्थिति में भारत को सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को हर हाल में हराना होगा। हालांकि भारत का नेट रनरेट बेहतर है, ऐसे में पाकिस्तान को यह मुक़ाबला बड़े अंतर से जीतना होगा।

यहां समझें भारत और पाकिस्तान मैच में सेमीफ़ाइनल का पूरा गणित

  • अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और 300 रन बनाता है, तो उसे भारत को करीब 85 रन से हराना होगा।
  • अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करता है और भारत को 200 रन पर रोक देता है, तो उसे लक्ष्य करीब 31.5 ओवर में हासिल करना होगा।
  • अगर लक्ष्य 251 रन का होता है, तो पाकिस्तान को करीब 33.2 ओवर में जीत दर्ज करनी होगी।

इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान में फंसा पेंच

लेकिन अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देती है तो भारत सीधे सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएगा और फिर पाकिस्तान के पास भारत को हराकर अपना नेट रन रेट बेहतर कर इंग्लैंड को बाहर करने का मौका होगा। वहीं अगर भारत पाकिस्तान को हरा देता है तो इंग्लैंड और भारत दोनों सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएंगे।

Published on:

