Under 19 World Cup Semifinal Scenario: इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान में फंसा पेंच, उलझ गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का गणित

इंग्लैंड अपना आखिरी मुकाबला शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अबतक बेहद साधारण रहा है। अमेरिका और बांग्लादेश के खिलाफ उनके मुक़ाबले बारिश से धुल गए। वहीं उन्हें भारत से सात विकेट और पाकिस्तान से आठ विकेट से हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है और अगर वह न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो वह आठ अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इस स्थिति में भारत को सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को हर हाल में हराना होगा। हालांकि भारत का नेट रनरेट बेहतर है, ऐसे में पाकिस्तान को यह मुक़ाबला बड़े अंतर से जीतना होगा।