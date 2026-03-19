IPL के एक सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज़, कोहली के अलावा लिस्ट में यह भारतीय भी शामिल

विराट कोहली:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 2016 में चार शतक लगाए थे। कोहली ने उस सीजन 16 मैच खेले, जिसमें 81.08 की औसत के साथ सर्वाधिक 973 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 38 छक्के और 83 चौके निकले। इसी के साथ वे एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से नंबर-1 पर आ गए। कोहली ने आईपीएल करियर में अब तक 267 मैच खेले हैं, जिसमें 39.54 की औसत के साथ कुल 8,661 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली ने सर्वाधिक 8 शतक लगाए। इसके अलावा, उनके बल्ले से 63 अर्धशतक भी निकले।