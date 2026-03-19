IPL 2026: चौथा टाइटल जीतने को तैयार KKR, केकेआर के हेड कोच नायर ने भरा टीम में जोश

केकेआर नाइट क्लब की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो में नायर ने कहा, "पूरी टीम के आने से पहले मैं आप सभी को बस एक मैसेज देना चाहता हूं। हमने बहुत तैयारी की है, हमने पिछले कुछ महीनों में अपनी स्किल्स पर काम किया है। हमने बहुत चर्चाएं की हैं। हमने बहुत बातचीत की है। मेरे लिए, हर साल जो चीज मायने रखती है, वह यह है कि हम अपने दिमाग को कैसे तैयार करते हैं। स्किल तो है ही, वह अगले 10 दिनों में बदलने वाली नहीं है। लेकिन जो चीज बदलती है, वह है हमारी मानसिकता। इसलिए, इस मैदान पर बिताया गया हर पल, एक-दूसरे के साथ, कोचों के साथ और आपस में बिताया गया हर पल, उसका एक ही मकसद है।"