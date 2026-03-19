IPL 2026: चौथा टाइटल जीतने को तैयार KKR, केकेआर के हेड कोच नायर ने भरा टीम में जोश

चौथा टाइटल जीतने को तैयार KKR (Photo - IANS)
IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के हेड कोच अभिषेक नायर ने ईडन गार्डन्स में टीम के पहले प्रैक्टिस सेशन से पहले अपनी टीम को मैसेज दिया- स्किल मौजूद है, टैलेंट इकट्ठा हो चुका है, और अब समय आ गया है कि वे अपना चौथा टाइटल जीतें। तीन बार की आईपीएल विजेता केकेआर अपने 2026 सीजन की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी।
केकेआर नाइट क्लब की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो में नायर ने कहा, "पूरी टीम के आने से पहले मैं आप सभी को बस एक मैसेज देना चाहता हूं। हमने बहुत तैयारी की है, हमने पिछले कुछ महीनों में अपनी स्किल्स पर काम किया है। हमने बहुत चर्चाएं की हैं। हमने बहुत बातचीत की है। मेरे लिए, हर साल जो चीज मायने रखती है, वह यह है कि हम अपने दिमाग को कैसे तैयार करते हैं। स्किल तो है ही, वह अगले 10 दिनों में बदलने वाली नहीं है। लेकिन जो चीज बदलती है, वह है हमारी मानसिकता। इसलिए, इस मैदान पर बिताया गया हर पल, एक-दूसरे के साथ, कोचों के साथ और आपस में बिताया गया हर पल, उसका एक ही मकसद है।"
उन्होंने कहा, "हमें बस एक काम करना है। हमें जीतना है, हमें वह चौथा स्टार हासिल करना है, और 29 तारीख को पहले मैच में हमारी बॉडी के पहुंचने से पहले, हम अपने दिमाग को तैयार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम यहां तैयारी करते हैं, हम इस समय का इस्तेमाल एक-दूसरे से बात करने, बातचीत करने और एक ग्रुप के तौर पर मजबूत बनने के लिए करते हैं। इसलिए हम हर चीज के लिए तैयार हैं। खूब मजे करो।"
नायर ने इस मौके का इस्तेमाल केकेआर टीम में कुछ नए चेहरों का स्वागत करने के लिए भी किया, जिसकी शुरुआत असिस्टेंट कोच शेन वॉटसन और फील्डिंग कोच दिशंत याग्निक से हुई। उन्होंने कहा, "दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी का औपचारिक स्वागत है। कुछ नए लोग टीम में शामिल हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उनका परिचय देकर शुरुआत करनी चाहिए। हर कोई शेन वॉटसन को एक खिलाड़ी के तौर पर जानता है, लेकिन मैं उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर जानता हूं, जिसने उनके नेतृत्व में एक खिलाड़ी के तौर पर खेला है।
उन्होंने कहा, "वॉटो (शेन वॉटसन), आप हमारे साथ हो, इस बात से मैं सचमुच बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि आप टीम के लिए एक शानदार जुड़ाव साबित हुए हैं, भले ही इस छोटे से समय में ही मेरी आपसे बातचीत हुई हो। उनके अनुभव का फायदा उठाएं, आप बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे पास पहले भी कई अच्छे कोच रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शेन वॉटसन हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखेंगे। तो, वॉटो, केकेआर परिवार में आपका स्वागत है।"
उन्होंने कहा, "मुझसे अक्सर कुछ नाम छूट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे परिवार में दूसरा नया सदस्य है, मिस्टर दिशांत याग्निक, जो कि ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप में से कई लोग उन्हें घरेलू क्रिकेट में जानते होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी ऊर्जा, उनका प्यार और उनका जुनून हमारे लिए बहुत काम आएगा। तो, स्वागत है, यागी। हमारे साथ (मनविंदर) बिस्ला और बीजू (जॉर्ज) भी हैं, जो हमारे स्काउटिंग हेड और स्काउटिंग टीम का हिस्सा हैं। वे इस तैयारी के दौर में हमारी मदद करने के लिए यहां मौजूद हैं।"
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