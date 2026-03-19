IPL में सबसे धीमा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, कोहली समेत लिस्ट में ये भारतीय खिलाड़ी शामिल

मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में सिर्फ एक शतक लगाया है। मास्टर ब्लास्टर ने यह शतक कोच्चि टस्कर्स केरला (KTK) के खिलाफ 66 गेंद पर ठोका था। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के लगाए थे। यह सचिन का टी20 क्रिकेट में पहला और आखिरी शतक था। उन्होंने अपनी पहली 50 रन 43 गेंदों में बनाए, फिर आखिरी हिस्से में तेजी से एक्सीलरेट किया। आखिरी 5 ओवर में 45 रन ठोके, जिसमें फाइन लेग पर छक्का, लॉन्ग-ऑन पर बड़े शॉट्स शामिल थे। आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने शतक पूरा किया, और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया।