टी20 वर्ल्ड कप के पहले बड़ा झटका, मैच फिक्सिंग में फंसा यह स्टार खिलाड़ी, ICC ने लगाया बैन

आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "आईसीसी ने यूएसए के खिलाड़ी आरोन जोन्स पर क्रिकेट वेस्टइंडीज़ (CWI) और आईसीसी के एंटी-करप्शन कोड के तहत पांच अलग-अलग उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं। ये आरोप मुख्य रूप से 2023-24 में हुई BIM10 टूर्नामेंट से जुड़े हैं, जो CWI एंटी-करप्शन कोड के दायरे में आता है। इसके अलावा दो अन्य आरोप अंतरराष्ट्रीय मैचों से संबंधित हैं, जो ICC के एंटी-करप्शन कोड के अंतर्गत आते हैं। आरोन जोन्स को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें 28 जनवरी 2026 से 14 दिनों के भीतर इन आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करना होगा।"