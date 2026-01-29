टी20 वर्ल्ड कप के पहले बड़ा झटका, मैच फिक्सिंग में फंसा यह स्टार खिलाड़ी, ICC ने लगाया बैन

आरोन जोन्स पर आईसीसी ने लगाया बैन (Photo - EspncricInfo)
Aaron Jones Ban, T20 world cup 2025: इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को अमेरिका के बल्लेबाज़ आरोन जोन्स को 2023-24 में बारबाडोस में खेली गई BIM10 लीग के दौरान कथित मैच फिक्सिंग के आरोप में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। जोन्स वर्ल्ड कप 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) की टीम का हिस्सा था। जिसने अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में सुपर-8 में जगह बनाई थी। जोन्स पर भ्रष्ट तरीके से संपर्क किए जाने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को न देने और मामले की जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया गया है।
आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "आईसीसी ने यूएसए के खिलाड़ी आरोन जोन्स पर क्रिकेट वेस्टइंडीज़ (CWI) और आईसीसी के एंटी-करप्शन कोड के तहत पांच अलग-अलग उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं। ये आरोप मुख्य रूप से 2023-24 में हुई BIM10 टूर्नामेंट से जुड़े हैं, जो CWI एंटी-करप्शन कोड के दायरे में आता है। इसके अलावा दो अन्य आरोप अंतरराष्ट्रीय मैचों से संबंधित हैं, जो ICC के एंटी-करप्शन कोड के अंतर्गत आते हैं। आरोन जोन्स को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें 28 जनवरी 2026 से 14 दिनों के भीतर इन आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करना होगा।"
आईसीसी ने आगे कहा, “ये आरोप एक व्यापक जांच का हिस्सा हैं, जिसके तहत आने वाले समय में अन्य प्रतिभागियों के खिलाफ भी अतिरिक्त आरोप लगाए जा सकते हैं।” 31 वर्षीय न्यूयॉर्क में जन्मे आरोन जोन्स ने अब तक अमेरिका के लिए 52 वनडे और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उन्होंने आख़िरी बार अप्रैल 2025 में अमेरिकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था।
आईसीसी की तरफ से जारी बयान में जॉन्स पर इन धाराओं को तोड़ने के मामले हैं-
क्रिकेट वेस्ट इंडीज कोड की धारा 2.1.1 का उल्लंघन- 2023-24 में बिम10 टूर्नामेंट में मैचों के नतीजे, खेल के आगे बढ़ने में फिक्सिंग, फिक्स करने की योजना या गलत तरीके से प्रभावित करना या किसी समझौते का हिस्सा होना।
क्रिकेट वेस्ट इंडीज कोड की धारा 2.4.2 का उल्लंघन- किसी भी ऐसी गतिविधि की जानकारी क्रिकेट वेस्ट इंडीज को नहीं देना जिससे कि उसके नियमों का उल्लंघन होता है।
क्रिकेट वेस्ट इंडीज कोड की धारा 2.4.4 का उल्लंघन- क्रिकेट वेस्ट के कोड के तहत आने वाले अपराधों को लेकर एंटी करप्शन अधिकारियों के साथ जांच में मदद नहीं करना या मदद से इनकार करना।
आईसीसी कोड की धारा 2.4.4 का उल्लंघन- आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट को गलत कामों में शामिल किए जाने की कोशिश के बारे में जानकारी नहीं देना।
आईसीसी कोड की धारा 2.4.7 का उल्लंघन- एंटी करप्शन यूनिट के जांच में बाधा डालना. ऐसी जानकारी जो जांच में मदद करती है उसे छुपाना या उससे छेड़छाड़ करना।
