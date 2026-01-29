29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ 4th T20: 50 रन से हारने के बाद दुखी हुए कप्तान सूर्या, बताया कहां हो गई चूक

IND vs NZ 4th T20: भारत को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 50 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद कहा कि हमने जानबूझकर छह बल्लेबाज खिलाए। हम पांच परफेक्ट गेंदबाज रखना चाहते थे और खुद को चुनौती देना चाहते थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 29, 2026

Suryakumar Yadav

भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricCrazyJohns)

IND vs NZ 4th T20: भारत के खिलाफ बुधवार को विशाखापत्‍तनम में खेले गए चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की है। कीवी टीम ने मैच 50 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में आखिरकार जीत का खाता खोला है। हालांकि, टीम इंडिया सीरीज पर पहले ही अपना कब्जा कर चुकी है। इस हार के बाद भारत के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव बेहद दुखी नजर आए। उन्‍होंने कहा कि मैं चाहता था कि लड़के जिम्‍मेदारी लें, लेकिन 50 रन से हारने का अफसोस है।

'हमने जानबूझकर छह बल्लेबाज खिलाए'

सूर्या ने मैच के बाद कहा कि मुझे लगता है कि हमने जानबूझकर छह बल्लेबाज खिलाए। हम पांच परफेक्ट गेंदबाज रखना चाहते थे और खुद को चुनौती देना चाहते थे। जैसे, अगर हम 200 या 180 रन का पीछा कर रहे हैं और हम देखना चाहते थे कि अगर हमारे दो या तीन विकेट गिर जाते हैं तो कैसा लगता है? लेकिन, दिन के आखिर में यह ठीक है और हम उन सभी खिलाड़ियों को खिलाना चाहते थे, जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। नहीं तो हम दूसरे खिलाड़ियों को खिलाते।

'मैं चाहता था कि लड़के यह जिम्मेदारी लें'

वहीं, टॉस जीतकर बाद में बैटिंग करने के फैसले पर उन्‍होंने कहा कि जब हमने पहले बैटिंग की है तो हमने बहुत अच्छी बैटिंग की है। इसलिए मैं चाहता था कि लड़के यह जिम्मेदारी लें कि अगर हम 180 या 200 रन का पीछा कर रहे हैं और दो या तीन विकेट गिर गए हैं तो हम कैसे बैटिंग करते हैं।

'एक बल्लेबाज़ होता तो…'

उन्‍होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि अगर हमें अगले मैच में फिर से मौका मिला तो हम फिर से पीछा कर सकते हैं। लेकिन, दिन के आखिर में अच्छी सीख मिली। भारी ओस के साथ मुझे लगता है कि यहां-वहां एक या दो पार्टनरशिप, जैसे दुबे ने बैटिंग की, उनके साथ एक बल्लेबाज़ होता तो मैच के आखिर में बहुत फर्क पड़ता। हम 50 रन से हार गए, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के रन-चेज में इस तरह की एक या दो पार्टनरशिप फर्क डाल सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

29 Jan 2026 08:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 4th T20: 50 रन से हारने के बाद दुखी हुए कप्तान सूर्या, बताया कहां हो गई चूक
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

इन गलतियों की वजह से चौथा T20 हारा भारत, शिवम दुबे की तूफानी पारी भी गई बेकार

New Zealand defeated India by 50 runs
क्रिकेट

U19 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया, बचे हुए 3 स्थानों के लिए ये 5 टीमें दावेदार

U19 world cup 2026
क्रिकेट

IND vs NZ 4th T20: रिंकू सिंह के नाम बड़ा रिकॉर्ड, 9 साल बाद किसी भारतीय ने किसी ये कारनामा

रिंकू सिंह (फोटो- IANS)
क्रिकेट

जिसकी बैटिंग देख खौफ में थे दुनिया के गेंदबाज! वही हुआ चोटिल, टीम इंडिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Ishan Kishan
क्रिकेट

IND vs NZ 4th T20: ईशान किशन इस वजह से हुए प्लेइंग 11 से बाहर, उनका रिप्लेसमेंट सुन पकड़ लेंगे सिर

IND vs NZ
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.