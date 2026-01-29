IND vs NZ 4th T20: 50 रन से हारने के बाद दुखी हुए कप्तान सूर्या, बताया कहां हो गई चूक

उन्‍होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि अगर हमें अगले मैच में फिर से मौका मिला तो हम फिर से पीछा कर सकते हैं। लेकिन, दिन के आखिर में अच्छी सीख मिली। भारी ओस के साथ मुझे लगता है कि यहां-वहां एक या दो पार्टनरशिप, जैसे दुबे ने बैटिंग की, उनके साथ एक बल्लेबाज़ होता तो मैच के आखिर में बहुत फर्क पड़ता। हम 50 रन से हार गए, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के रन-चेज में इस तरह की एक या दो पार्टनरशिप फर्क डाल सकती हैं।