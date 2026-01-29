IND vs NZ 4th T20: 50 रन से हारने के बाद दुखी हुए कप्तान सूर्या, बताया कहां हो गई चूक

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्स@/CricCrazyJohns)
IND vs NZ 4th T20: भारत के खिलाफ बुधवार को विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की है। कीवी टीम ने मैच 50 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में आखिरकार जीत का खाता खोला है। हालांकि, टीम इंडिया सीरीज पर पहले ही अपना कब्जा कर चुकी है। इस हार के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव बेहद दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि लड़के जिम्मेदारी लें, लेकिन 50 रन से हारने का अफसोस है।
सूर्या ने मैच के बाद कहा कि मुझे लगता है कि हमने जानबूझकर छह बल्लेबाज खिलाए। हम पांच परफेक्ट गेंदबाज रखना चाहते थे और खुद को चुनौती देना चाहते थे। जैसे, अगर हम 200 या 180 रन का पीछा कर रहे हैं और हम देखना चाहते थे कि अगर हमारे दो या तीन विकेट गिर जाते हैं तो कैसा लगता है? लेकिन, दिन के आखिर में यह ठीक है और हम उन सभी खिलाड़ियों को खिलाना चाहते थे, जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। नहीं तो हम दूसरे खिलाड़ियों को खिलाते।
वहीं, टॉस जीतकर बाद में बैटिंग करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि जब हमने पहले बैटिंग की है तो हमने बहुत अच्छी बैटिंग की है। इसलिए मैं चाहता था कि लड़के यह जिम्मेदारी लें कि अगर हम 180 या 200 रन का पीछा कर रहे हैं और दो या तीन विकेट गिर गए हैं तो हम कैसे बैटिंग करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि अगर हमें अगले मैच में फिर से मौका मिला तो हम फिर से पीछा कर सकते हैं। लेकिन, दिन के आखिर में अच्छी सीख मिली। भारी ओस के साथ मुझे लगता है कि यहां-वहां एक या दो पार्टनरशिप, जैसे दुबे ने बैटिंग की, उनके साथ एक बल्लेबाज़ होता तो मैच के आखिर में बहुत फर्क पड़ता। हम 50 रन से हार गए, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के रन-चेज में इस तरह की एक या दो पार्टनरशिप फर्क डाल सकती हैं।
